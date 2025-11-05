Polska aktorka w tej samej agencji co Michelle Yeoh i Monica Bellucci. Kariera w Hollywood?

foto. materiał prasowy

Lena Góra podpisała umowę z agencją Artist International Group, która reprezentuje aktorów w Hollywood. Jest to decyzja będąca pokłosiem gigantycznego sukcesu polskiego serialu Przesmyk, który, jak donosi Deadline, jest najpopularniejszym nieanglojęzycznym serialem 2025 roku w HBO Max w skali światowej. Aktorka zbiera też na Zachodzie dobre recenzje za zagraniczny film Erupcja, w którym gra obok Charli XCX.

Lena Góra w Hollywood?

Agencja, z którą Lena Góra rozpoczęła współpracę, specjalizuje się w reprezentowaniu aktorów spoza USA. W swoim gronie ma takie gwiazdy, jak Michelle Yeoh, Jonathan Rhys Meyers, Monica Bellucci, Anil Kapoor, Jordi Mollà, Tayme Thapthimthong, Gong Li, Fan Bingbing oraz Rossy de Palma.

Na razie nie wiadomo, jakie nowe role czekają na Lenę Górę, ale ta decyzja na pewno przybliża ją do międzynarodowej kariery.

Przypomnijmy, że wspomniany Przesmyk, który poza sukcesem w oglądalności zebrał też wszędzie świetne recenzje, został przedłużony na drugi sezon. Jego premiera nie jest jeszcze znana.