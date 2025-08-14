Reklama
placeholder

Outlander: Krew z krwi: sezon 1, odcinek 1 - recenzja

Outlander: Krew z krwi opowiada o rodzicach Jamiego i Claire z oryginału, ale robi to nietypowo i diabelnie intrygująco. To, co wydarzy się w tym serialu, może mieć znaczenie dla finałowego sezonu Outlandera.
Ocena recenzenta:
6/10

Outlander: Krew z krwi opowiada o rodzicach Jamiego i Claire z oryginału, ale robi to nietypowo i diabelnie intrygująco. To, co wydarzy się w tym serialu, może mieć znaczenie dla finałowego sezonu Outlandera.
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Adam Siennica
Adam Siennica
Outlander: Krew z krwi materiały prasowe
Reklama

Outlander: Krew z krwi to przede wszystkim romans – tak jak oryginalny Outlander. Podczas seansu tych produkcji, gdy bohaterowie biorą udział w wojnach, konfliktach i politycznych zawieruchach, można o tym zapomnieć, ale w ich centrum znajduje się uczucie kobiety i mężczyzny. Tym razem są to Brian Fraser i Ellen MacKenzie, czyli rodzice Jamiego. Problem polega na tym, że na razie ich relacja wywołuje obojętność, a podejście twórców pozostawia wiele do życzenia. W przypadku Claire i Jamiego uczucie zrodziło się po dłuższym czasie, a tym razem scenarzyści sugerują zainteresowanie i silne emocje od pierwszego wrażenia, co w serialu – nawet z elementem nadnaturalnym – silącym się na realizm historyczny staje się dość kuriozalne. Okoliczności ich spotkania są scenariuszowym nieporozumieniem, ponieważ kształtują obraz dwojga ludzi zachowujących się nierozważnie, jak para nastolatków. To siłą rzeczy doprowadza do bardzo złej sytuacji. Trudno się zaangażować w ich relację, gdy zaczyna się nie najlepiej, a twórcy, zamiast stopniowo budować wzajemne zainteresowanie, idą na łatwiznę. 

Z Brianem i Ellen to jest jawne pójście na skróty. Nie odmówię im romantycznego klimatu w tej relacji, ale mając porównanie, jak o wiele lepiej poradzono sobie z centralnym wątkiem romansowym w Outlanderze, trudno to zaakceptować. Szczególnie że Brian na razie jest nieciekawą postacią, której niewiele poświęcono czasu, a Ellen, choć jest bardziej interesująca, a jej charakter rozwinięty, przez irracjonalną decyzję fabularną nie wzbudza zbyt wiele sympatii. Twórcy chcą, aby Ellen była kobietą, która wiedzą, inteligencją i charakterem wychodzi poza swoje czasy, ale w kluczowym momencie robią z niej nierozważną nastolatkę. Powstaje sprzeczność w tym, jak tworzona jest postać i do czego doprowadza pójście na fabularne skróty. Z jednej strony psuje to wydźwięk osobowości Ellen, a z drugiej strony jest tak jawnym uproszczeniem, że staje się irytującym aspektem odcinka.

Outlander: Blood of My Blood

arrow-left
Outlander: Blood of My Blood
fot. Starz
arrow-right

Serial Outlander: Krew z krwi w pierwszych dwóch odcinkach (w polskim HBO Max opublikowany jako jeden) ogląda się jak typowy serial kostiumowy. Poznajemy bohaterów, ich świat oraz polityczne relacje z innymi szkockimi klanami. Na horyzoncie pojawia się konflikt związany z wcześniej wspomnianymi frustrującymi skrótami fabularnymi, a polityka i machinacje będą tu odgrywać kluczową rolę. Trudno wywnioskować, co może z tego wyjść, bo wszystko jest jakieś takie oklepane i – pomimo wizualnie dopracowanego stylu oraz odpowiednio nacechowanego klimatu – mało angażujące. Postacie nie są jakoś szczególnie interesujące, charyzmatyczne czy choćby zwyczajnie sympatyczne. Retrospekcje z ojcem Ellen dobrze przedstawiają tego mężczyznę, ale to tylko jedna osoba na tle grupy, która ma ten serial budować. Jej bracia to tak banalne stereotypy gatunkowe, że twórcy nawet się z tym nie kryją. Wykorzystują ograne cechy w sposób okropnie oczywisty i przewidywalny. Dlatego na razie pod kątem opowiadania historii ten serial pokazuje to, co widzieliśmy w wielu innych, ale w lepszym wydaniu – na czele z oryginalnym Outlanderem.

Tak naprawdę dopiero końcowe sceny, które przenoszą widzów do czasów I wojny światowej, sugerują, że jest nadzieja dla serialu Outlander: Krew z krwi. Wówczas poznajemy rodziców Claire z oryginału i następuje bardzo duży twist. To pomysłowość, która zaskakuje, intryguje i pokazuje, że to, co oglądaliśmy do tej pory, miało większe znaczenie, niż mogliśmy sądzić. Podróże w czasie pojawiły się już w tym odcinku w sposób szalenie intrygujący i inny niż w oryginale – jest to spoilerowe, ale twórcy podjęli świetną decyzję, by odkryć karty na sam koniec.

Outlander: Krew z krwi
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

8,8

2025
Outlander: Krew z krwi
Oglądaj TERAZ Outlander: Krew z krwi Kostiumowy

8,3

2014
Outlander
Oglądaj TERAZ Outlander Przygodowy

Najnowsze

1 Maciej Musiał
-

Maciej Musiał z nowym projektem. Znany polski aktor wybierze się do Krainy Snów

2 Ultimatum Bourne’a (2007) - 92%
-

Co z kolejną częścią Jasona Bourne'a? Nowe informacje

3 Piep*zyć Mickiewicza 2
-

Hitowa polska komedia dostępna w streamingu. Gdzie obejrzeć Piep*zyć Mickiewicza 2?

4 Lepiej późno niż wcale
-

Już dziś spotkanie z Małgorzatą Zajączkowską w Zwierzyńcu. Pokaz filmu na LAF 2025

5 Obcy: Ziemia
-

Co wiemy o rządzących światem korporacjach z Obcy: Ziemia? Oto najważniejsze z nich

6 Obcy: Ziemia
-
Spoilery

Dlaczego Obcy: Ziemia wprowadził inne potwory? Nowe zapowiedzi sezonu

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e156

Moda na sukces

s15e12

Masterchef (US)

s17e07

U nas w Filadelfii

s11e02

Wykute w ogniu

s11e03

Wykute w ogniu

s38e144

Zatoka serc

s38e145

Zatoka serc

s38e146

Zatoka serc
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Echoes of the End

12

sie

Gra

Echoes of the End
Głęboko pogrzebany i inne opowiadania

12

sie

Książka

Głęboko pogrzebany i inne opowiadania
Księga Innych Miejsc

12

sie

Książka

Księga Innych Miejsc
Generacje

12

sie

Książka

Generacje
Polowanie na czarownice w Polsce w XVI-XVIII wieku

12

sie

Książka

Polowanie na czarownice w Polsce w XVI-XVIII wieku
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Brianna Hildebrand
Brianna Hildebrand

ur. 1996, kończy 29 lat

Mila Kunis
Mila Kunis

ur. 1983, kończy 42 lat

Catherine Bell
Catherine Bell

ur. 1968, kończy 57 lat

Halle Berry
Halle Berry

ur. 1966, kończy 59 lat

Carl Lumbly
Carl Lumbly

ur. 1951, kończy 74 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2 Kadr z 2. sezonu serialu Wednesday
-

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

3 Zdjęcie promujące ramówkę Polsatu na jesień 2025
-

Ramówka Polsatu na jesień 2025 - te programy i seriale rozgrzeją widzów

4

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

5

Dlaczego Wednesday nie mruga? Jenna Ortega odpowiedziała

6

Idź na całość: data premiery programu już znana. Kiedy pierwszy odcinek?

7

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

The Floor z kolejną edycją? Znamy odpowiedź

9

Wiaderko na popcorn do filmu Eminema budzi kontrowersje. Jak wygląda?

10

Robert Makłowicz wraca do telewizji. Gdzie będzie można go oglądać?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Newsy

Premiery

Osoby

Linki

Wydawca

Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV