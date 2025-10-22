Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Pożeracze nocy. Tom 2: Jej mali żniwiarze - recenzja komiksu

Data premiery w Polsce: 14 marca 2025

Drugi tom Pożeraczy nocy koncentruje się na dwójce młodszych bohaterów, ale też wprowadza dużo elementów rozbudowujących demoniczny świat.
Ocena recenzenta:
8/10
Data premiery w Polsce:
14 marca 2025
Data premiery w Polsce: 14 marca 2025
Reklama
placeholder
Tymoteusz Wronka
Tymoteusz Wronka
Tagi:  recenzja 
Non Stop Comics komiks pożeracze nocy Sana Takeda Marjorie Liu
Pożeracze nocy. Tom 2: Jej mali żniwiarze Non Stop Comics
Reklama

W pierwszym tomie Pożeraczy nocy poznaliśmy nietypową rodzinę – rodziców skrywających demoniczną naturę i dwójkę ich (już dorosłych) dzieci, które dopiero odkrywają nadprzyrodzony świat. W dość spektakularny i przerażający sposób. Był to intrygujący, dobrze napisany i narysowany początek opowieści, ale też dawał stosunkowo niewiele wskazówek, w jakim kierunku całość się potoczy.

Druga część, Jej mali żniwiarze, koncentruje się przede wszystkim na dwójce młodszych bohaterów. Świeżo po odkryciu swojej demonicznej natury, są trochę jak dzieci z nowymi zabawkami… ale też są świadomi, przynajmniej po części, niebezpieczeństw z tym związanych. Po omacku starają się wyjaśnić, kto stoi za wydarzeniami z pierwszego tomu i jakie siły są w to zamieszane. W tle zaś mamy mroczne rytuały, duchy, gadające lalki i potężne istoty, które próbują realizować swoje cele. Ich matka zaś, w charakterystyczny dla siebie sposób, próbuje zaciągnąć informacji wśród podobnych sobie.

Z tych dwóch „śledztw” wyłania się powoli spójny obraz szeroko zakrojonych działań o nadnaturalnej i mrocznej charakterystyce, a nawet powoli staje się jasne, kto za tym stoi. Sporo też dowiadujemy się o świecie nadprzyrodzonym i istotach do niego należących, ale Marjorie Liu niczego nie ułatwia – nie tłumaczy, nie opisuje, a jedynie rzuca nazwami i sugestiami. To do czytelnika należy ułożenie sobie tego wszystkiego w głowie. Co, poniekąd, jest podejściem realistycznym – „doświadczeni” bohaterowie nie muszą niczego tłumaczyć, bo to ich świat. Natomiast dwójka początkujących porusza się po omacku.

Pożeracze nocy. Tom 2: Jej mali żniwiarze - okładka

arrow-left
Pożeracze nocy. Tom 2: Jej mali żniwiarze
Źródło: Non Stop Comics
arrow-right

Jak przystało na dobrą opowieść, nie zabrakło też wątków, powiedzmy, obyczajowych. Z jednej strony dość często poruszana jest kwestia życia w USA obywateli pochodzenia azjatyckiego – może nie tak dobitnie jak chociażby Charles Yu w Ucieczce z Chinatown, ale daje to do myślenia. Wiedzieliśmy też już wcześniej, że relacje w rodzinie bohaterów nie są łatwe, wiadomo było już wcześniej: apodyktyczna matka, koncyliacyjny ojciec, młodzież nierozumiejąca świata, który się przed nimi otwiera, a jednocześnie pragnąca zgłębić jego niebezpieczne tajemnice. Interesujące jest obserwowanie z jednej strony buntu i potrzeby samodzielności, a z drugiej swego rodzaju emocjonalny pat wywołany z jednej strony chęcią chronienia potomstwa, z drugiej trzymania najstraszniejszych rzeczy w tajemnicy. Czy to dobra ścieżka? Już Pożeraczka nocy pokazała, że niekoniecznie, a wrażenie to w drugim tomie jeszcze się nasila.

Nieodmiennie bardzo udane są rysunki Sany Takedy. Poniekąd wyglądają nieco jak szkice, a nie wycyzelowane grafiki, ale to zabieg celowy. Tym bardziej, że to rozwiązanie pozwala dość płynnie zmieniać stylistykę, czasem – szczególnie przy wyrażaniu przez postaci emocji – skłaniając się bardziej w stronę mangi czy cartoonowego stylu. Kiedy indziej „poważniejsze”, pokazujące mroczniejsze oblicze świata przedstawionego. Podsumowując: ilustracje są klimatyczne, utrzymane w stonowanych barwach, podkreślają wymowę opowieści.

Drugi tom Pożeraczy nocy potwierdza, że autorki stworzyły klimatyczny, mroczny i pełen tajemnic horror, a przy tym nie zapomniały o bohaterach, dając im interesujące osobowości i ciągle zapewniając dynamikę relacji między nimi. Interesująca historia, w której jest jeszcze wiele do odkrycia. Pozostaje czekać na finałowy tom.

Pożeracze nocy. Tom 2: Jej mali żniwiarze
Tagi:  recenzja 
Non Stop Comics komiks pożeracze nocy Sana Takeda Marjorie Liu
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

7,0

2024
Ucieczka z Chinatown
Oglądaj TERAZ Ucieczka z Chinatown Dramat
Powiązane książki
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Samsung Galaxy XR
-

Galaxy XR to gogle z Gemini, które widzą i rozumieją świat

2 8. Hawkeye - 92% pozytywnych ocen
-

Co robi Hawkeye w obecnym MCU? Jeremy Renner przerywa ciszę!

3 Zdjęcie z serialu Emily w Paryżu
-

Nowy romans Emily we Włoszech! Teaser 5. sezonu hitu Netflixa

4 W powietrzu - 2. sezon
-

Tym razem Idris Elba zostanie uwięziony.. w pociągu? Zwiastun 2. sezonu W powietrzu

5 Lazarus
-

Nowy projekt Harlana Cobena z tragiczną oceną. 1. sezon Lazarus niewypałem?

6 Pluribus - oficjalny kadr z serialu twórcy Breaking Bad
-

Najbardziej tajemniczy serial 2025 roku ma zwiastun. Fabuła wciąż jest zagadką

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s23e02

Agenci NCIS

s2025e204

Moda na sukces

s27e04

Wielkie projekty

s04e06

s09e12

Miłość jest ślepa

s05e05

Kulawe konie

s02e08

Pokolenie V

s38e203

Zatoka serc
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Ninja Gaiden 4

21

paź

Gra

Ninja Gaiden 4
Wieczny pokój

21

paź

Książka

Wieczny pokój
Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach

21

paź

Książka

Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach
Gdyby nie ty

21

paź

Film

Gdyby nie ty
Wiła

22

paź

Książka

Wiła
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Jeff Goldblum
Jeff Goldblum

ur. 1952, kończy 73 lat

Christopher Lloyd
Christopher Lloyd

ur. 1938, kończy 87 lat

Bob Odenkirk
Bob Odenkirk

ur. 1962, kończy 63 lat

Malgorzata Ostrowska-Królikowska
Malgorzata Ostrowska-Królikowska

ur. 1964, kończy 61 lat

Saffron Burrows
Saffron Burrows

ur. 1972, kończy 53 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3
-

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

4

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

5

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Ninja vs Ninja: kto wygrał program? Oto zwycięzca

7

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 309-313. Co się wydarzy?

8

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

9

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 729-733. Co się wydarzy?

10

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV