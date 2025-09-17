placeholder
Reklama
placeholder

Radość soboty. Archiwum życia i śmierci - recenzja książki

Data premiery w Polsce: 9 kwietnia 2025

Bogata w szczegóły opowieść o Oneg Szabat, kierowanej przez Emanuela Ringelbluma organizacji dokumentującej codzienność społeczności warszawskiego getta.
Ocena recenzenta:
8/10
Data premiery w Polsce:
9 kwietnia 2025
Data premiery w Polsce: 9 kwietnia 2025
Reklama
placeholder
Adam Skalski
Adam Skalski
Tagi:  reportaż 
recenzja Marta Grzywacz Czarne
Radość soboty. Archiwum życia i śmierci Czarne
Reklama

Oneg Szabat. Radość Soboty. Za tą intrygującą, dobrze znaną (choć pewnie wciąż niewystarczająco dobrze!) nazwą kryła się organizacja, która postawiła sobie niezwykłe zadanie, łączące ze sobą ścisły naukowy rygor i wręcz romantyczne marzenie. I choć zasadnicza większość członków Oneg Szabat straciła życie, zanim cel został zrealizowany, ich ostateczny triumf nie budzi żadnych wątpliwości. Sobota nadeszła; pamięć o tym, jak wyglądała codzienność warszawskiego getta, została zachowana. Fascynującą historię organizacji i ludzi, którzy ją tworzyli, opowiada Marta Grzywacz w książce zatytułowanej po prostu Radość soboty. Archiwum życia i śmierci.

Centralną postacią opowieści jest oczywiście Emanuel Ringelblum, pomysłodawca i główny organizator przedsięwzięcia. Autorka opisuje jego dzieciństwo w Buczaczu, czas spędzony w Kołomyi i Nowym Sączu, a potem studia w Warszawie, zakończone obroną doktoratu o znamiennym temacie „Żydzi w Warszawie od czasów najdawniejszych do roku 1527”. Doświadczenie profesjonalnego, wykształconego historyka, zaangażowanie w działalność charytatywną i głębokie zainteresowanie Ringelbluma losami społeczności żydowskiej w Warszawie odegrało rzecz jasna kluczową rolę w zamiarze stworzenia archiwum, które przedstawi wiernie codzienność tejże społeczności podczas okupacji niemieckiej.

Poznajemy nie tylko samego doktora Ringelbluma, ale też jego współpracowników: psychologa Adolfa Bermana, piotrkowskiego rabina Szymona Huberbanda, nauczyciela z Łodzi, Eliahu Gutkowskiego, przedwojennego dyrektora szkoły, Izraela Lichtensztajna, ekonomistę Menachema Lindera, łódzkiego księgowego Hersza Wassera, dziennikarkę Rachelę Auerbach i wielu, wielu innych. Pod koniec 1940 roku, niedługo przed oficjalnym powstaniem getta, ich dokumentująca działalność przybrała formę zorganizowaną. Narodziło się Oneg Szabat. Zbieranie relacji stało się precyzyjnie określonym, długoterminowym celem pracy ludzi o różnych kompetencjach i doświadczeniach.

Radość soboty. Archiwum życia i śmierciŹródło: Czarne

Grzywacz pisze o zawartości archiwum, ale także o procesie jego powstawania. W opowieści o świecie na granicy śmierci jest bardzo wiele życia – od codziennego cierpienia, przez pracę, handel, relacje uczuciowe, ale też elementy aktywności kulturalnych. Cały czas, choć ściany getta stawały się coraz szczelniejsze, trwały organiczne związki ze światem po drugiej stronie muru. Szmugiel groził śmiercią i często śmiercią się kończył, ale bywał też jedyną szansą na zachowanie życia. Autorka dokładnie opisuje też przybywające do getta w 1942 roku pierwsze wiadomości o Zagładzie. Przedstawia to, jak trudno było w nie uwierzyć, ale też jak liczba docierających informacji rosła. Nie dało się już skwitować doniesień o masowej eksterminacji uznaniem, że „to po prostu niewyobrażalne”. Potem czytamy o wysiłkach mających na celu przekazanie wstrząsającej wiedzy na zewnątrz, do polskiego państwa podziemnego i dalej na Zachód, oraz o rosnącej świadomości, że sytuacja staje się na tyle beznadziejna, że nadchodzi pora, by stanąć do nierównej, skazanej na klęskę walki.

Historia Oneg Szabat to historia triumfu nauki, niezwykłej determinacji dokonywania wszystkiego, co możliwe, by zachować pamięć. Choć tragiczne, konspiracyjne warunki niewątpliwie czyniły dochowanie dyscypliny naukowej wyjątkowo trudnym, żydowscy archiwiści z Ringelblumem na czele nalegali na zachowanie rzetelności i dystansu do opisywanych wydarzeń, nawet kiedy chodziło o drastyczne sceny głodu czy egzekucji w getcie. Obiektywizm wyrażał się też w nieunikaniu opisywania trudnych i brutalnych zachowań własnych rodaków. Jak pisał Hersz Wasser: „Zbyt wiele było w naszym życiu brylantowych serc i charakterów, byśmy się mieli wstydzić cieni”.

Wiedza zgromadzona w Radości soboty jest przedstawiona przystępnie i przejrzyście, zasadniczo w kolejności chronologicznej. Nieco skrótowo zostały opisane powojenne losy Archiwum Ringelbluma (jak zaczęto nazywać zgromadzone przez Oneg Szabat dokumenty) i związanych z nimi badań. Zapewne wynika to z decyzji autorki, jak najbardziej zrozumiałej, by przede wszystkim uhonorować wolę pracujących w getcie historyków, pragnących przechować wiedzę o życiu podczas okupacyjnych lat na terenach, które są nam tak bliskie choćby geograficznie. Jak czytamy w skierowanym do czytelników posłowiu: „Archiwiści Ringelbluma pracowali z myślą o was”. Jesteśmy im winni pamięć. I faktycznie pamiętamy: chłopak, który zakopywał dokumentację Archiwum, nazywał się Nahum Grzywacz.

Radość soboty. Archiwum życia i śmierci
Tagi:  reportaż 
recenzja Marta Grzywacz Czarne
Reklama
placeholder
Powiązane książki
Powiązane osoby

Najnowsze

1 anaconda (2025)
-

Anaconda - zwiastun. To świeżutki remake jednego z najbardziej kultowych filmów klasy B

2 One Piece: sezon 2
-

Nowy sneak peek z 2. sezonu One Piece. Co stanie się w dalszej części hitu Netflixa?

3 Silent Hill f
-

Silent Hill F jedną z najlepszych gier tego roku? Pierwsze recenzje są bardzo pozytywne

4 The Walking Dead: Daryl Dixon - sezon 3, odcinek 3
-

Zdjęcia i teaser z 3. odcinka spin-offu The Walking Dead. Nowa bohaterka pomoże Darylowi?

5 Miami Vice: Colin Farrell o filmie: „Nie podobało mi się to tak bardzo - uważałem, że to przerost stylu nad treścią i przyjmuję na siebie sporą część odpowiedzialności.
-

HBO Max - nowości na 16-30 września 2025. Superman, 2. sezon Twisted Metal i inne

6 Vanessa Kirby - Sue Storm aka Niewidzialna Kobieta
-

Usunięta scena z Fantastycznej 4. Zabójcza Sue Storm grozi złoczyńcy

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e179

Moda na sukces

s04e01

s02e01

Pokolenie V

s02e02

Pokolenie V

s02e03

Pokolenie V

s38e173

Zatoka serc

s42e08

s20e20

America’s Got Talent
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

LEGO Voyagers

15

wrz

Gra

LEGO Voyagers
Humane

15

wrz

Film

Humane
Wiara

17

wrz

Książka

Wiara
Dying Light: The Beast

18

wrz

Gra

Dying Light: The Beast
Mort

18

wrz

Książka

Mort
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Mena Massoud
Mena Massoud

ur. 1991, kończy 34 lat

Ella Purnell
Ella Purnell

ur. 1996, kończy 29 lat

Piotr Stramowski
Piotr Stramowski

ur. 1987, kończy 38 lat

Kyle Chandler
Kyle Chandler

ur. 1965, kończy 60 lat

Neill Blomkamp
Neill Blomkamp

ur. 1979, kończy 46 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3 Na dobre i na złe
-

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 960-962. Co wydarzy się we wrześniu?

4

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 278-283. Co się wydarzy?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

8

Maja Boska to Emma Pokromska - prawdziwy wiek, skąd pochodzi, gdzie już grała?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22: kto wygrał 2. odcinek? WYNIKI z 12.09

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV