placeholder
Reklama
placeholder

Rekruci: sezon 1 - recenzja

Rekruci to serial oparty na autobiograficznej książce The Pink Marine autorstwa Grega Cope'a White​'a. Prawdziwa historia nastolatka, który zaciąga się do marines w czasach, gdy homoseksualizm w wojsku był zakazany, jest chwalona przez widzów i krytyków. Czy naprawdę warto obejrzeć?
Ocena recenzenta:
6/10
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  recenzja 
Rekruci fot. Netflix
Reklama

Rekruci to serial osadzony w latach 90. i opowiada o nastolatku, którego życie to pasmo porażek i bycia nękaną ofiarą w szkole. Decyduje się zmienić wszystko i wstępuje do marines w czasach, gdy bycie homoseksualistą, jak on, było zakazane w amerykańskim wojsku. Podstawą serialu jest śledzenie perypetii tego młodego, wątłej postury chłopaka, który stara się przeżyć i zmienić życie. Brzmi ciekawie? Twórcy twierdzą, że to komediodramat, ale na tym poziomie odczuwam wyraźny zgrzyt: komediowo jest to sporadyczne, a nawet satyryczne spojrzenie na rzeczywistość pozostawia zbyt wiele do życzenia. Dramatycznie jest to tak szalenie uproszczone i banalne, że poza rzadkimi momentami, gdy coś trafia, całość nie jest w stanie wybrzmieć. Ten serial stoi w rozkroku, nie do końca wiedząc, czym chce być; nie bawi jako komedia, choć można się uśmiechnąć, nie porusza jako dramat, bo jest zbyt często festiwalem banału i oczywistości.

Po pierwszych dwóch odcinkach bardzo źle oceniłem serial Rekruci. Wręcz na tym chciałem zakończyć i zapomnieć, ale zawsze stosuję zasadę trzech odcinków. Tyle każdy serial wymaga i potrzebuje, by odnaleźć swoją tożsamość i ukształtować konwencję. Cieszę się, że dałem mu szansę, bo trzeci odcinek wiele zmienia: chaotyczna zabawa stereotypami zaczyna mieć sens, a perypetie grupy bohaterów do czegoś prowadzą. W końcu zmienia się sposób prowadzenia historii, w której orientacja seksualna Camerona Cope’a, głównego bohatera, staje się jedną z rzeczy, które go definiują, a nie główną, jak można odnieść wrażenie w pierwszych dwóch odcinkach. Przez to też całość ogląda się lepiej, bo każdy kolejny odcinek fabularnie opowiada o czymś, pokazując historię, która nabiera głębszego przesłania, ma rozrywkowe elementy, interesujące aspekty i bohaterów, którzy tworzą bardzo specyficzną, ale wartą tego czasu grupę. Tematycznie stało się to różnorodne i ciekawsze, a osobowość Cope'a i jego rozterki wcale na tym nie straciły, a wręcz zyskały.

To jednak nie zmienia faktu, że Rekruci to serial okrutnie stereotypowy. Tu nie ma ludzi na ekranie, bo mamy chodzące stereotypy, w których nie pokazuje się przestrzeni na rozwój i wyjście poza ograne schematy. Nawet gdy mamy bliźniaków – jeden napakowany, drugi z nadwagą – i gdy twórcy pokazują relację z toksycznym ojcem, nie ma tutaj ludzkiego oblicza, bo jest ograny stereotyp dzieciaków z traumą. Twórcy podchodzą do każdego bohatera w ten sam sposób, nie pozwalając sobie na to, by było to coś więcej fabularnie i emocjonalnie. Pomimo tego, że udała się rzecz ważna: ci ludzie wzbudzają sympatię i pozytywne emocje, zarazem stają się nudni w tym, jak w wyniku tego problemu są przewidywalni. Każda przemiana postaci jest oczywista i dokładnie można przewidzieć większość aspektów historii bohaterów. Trudno komplementować serial za to, że zaledwie poprawnie gra stereotypami i nie czuć w tym pomysłu na coś więcej.

Jednocześnie nie mogę nie pochwalić tego, jak poprowadzono historię głównego bohatera. Jak najbardziej jest w tym stereotyp kogoś, kogo można byłoby skreślić z marines na pierwszy rzut oka. Na początku tak mocno eksploatowano jego orientację seksualną, że zachowanie Cama mogło irytować, bo jako stereotypowa postać był aż tak bardzo oklepany, że aż nieciekawy. Jednak z czasem to zaczęło się zmieniać – bardziej skupiono się na nim jako na człowieku z rozterkami, w których strach przed odkryciem i karą za to, kogo kocha, był tylko mniejszym elementem. Inne odgrywały ważniejszą rolę, choćby specyficzna relacja z instruktorem Sullivanem. To sprawiło, że przemiana i dojrzewanie Camerona stały się najmocniejszym punktem serialu. Stopniowe, naturalne i na swój sposób inspirujące, bo obserwujemy chuderlawego nastolatka, któremu nie powinno się udać, a serial kończy się, pokazując kogoś, kto stał się innym, ciekawszym i pewniejszym siebie człowiekiem. Pomimo początkowego braku zbalansowania stereotypów z fabułą, potem nabrało to rozpędu i może się podobać.

Kwestia homoseksualizmu jest ważna, ale nie jest najważniejsza. To jeden wątek na tle różnych innych – ale wszystkie osadzone w stereotypach, które są mniej lub bardziej udane. Ten aspekt jednak ostatecznie wybrzmiewa inaczej, niż można byłoby się spodziewać po takiej historii, bo nie ma to w ostatecznym rozrachunku w kulminacji kluczowego znaczenia. Z tego wyłania się coś typowo ludzkiego, na poziomie najszczerszych emocji wynikających z przyczyn i konsekwencji błędów w życiu. Nadal jest to zbyt proste jak na ambicje, jakie można tutaj dostrzec na papierze, ale niespodziewanie udane i nadające serialowi Rekruci ciekawego stylu.

nullfot. Netflix

Ostatecznie Rekruci bardziej przypominają reklamę lub antyreklamę marines. Jest to prawdopodobnie zależne od interpretacji, bo obserwacja piekła gotowanego przez toksycznych, momentami psychopatycznych instruktorów jest tak do bólu stereotypowa, jak prawdziwa (biorąc pod uwagę historie z rzeczywistości). Ten schemat nie wziął się tylko z fikcji. Tylko to nie przekłada się na interesującą rozrywkę, gdy obserwujemy oczywiste i czasem przesadnie szalone zachowania. Ani to satyryczne, ani śmieszne, ani emocjonalne z jakimś większym znaczeniem. To jest wręcz tak męczące na swój sposób, bo twórcy nie starają się wyjść ponad te stereotypy. Jedyny wątek Sullivana, który wyjaśnia jego toksyczne zachowanie, to trochę za mało, bo zbyt kurczowo trzyma się tych zasad.

Nie rozumiem zachwytów nad serialem Rekruci, bo nie ma w tym projekcie nic wyjątkowego ani szczególnie atrakcyjnego. Zabawa stereotypami i schematami bez większej ambicji czy emocji. Oczywistości, czasem nuda oraz grupa postaci z potencjałem, który nigdy nie zostaje wykorzystany. Ma to swoje dobre chwile, a historia Camerona dobrze obrazuje motyw dorastania, ale nic w tym nie wyrasta ponad typowość serialową, jakich wiele. Dla mnie przeciętnie, z niezłymi momentami.

Rekruci
Tagi:  recenzja 
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

8,0

2025
Rekruci
Oglądaj TERAZ Rekruci Komedia

Najnowsze

1 Catan
-

Catan jako serial! Netflix stworzy uniwersum oparte na kultowej grze planszowej

2 Troll 2
-

Troll 2 - zwiastun kontynuacji hitu Netflixa. Potwory walczą w mieście!

3 Terapia bez trzymanki - sezon 3
-

Znamy datę premiery 3. sezonu Terapii bez trzymanki. Są pierwsze zdjęcia

4 HBO Max
-

HBO Max w USA będzie droższe. Jakie będą nowe ceny?

5 Marvel Zombies w Marvel Rivals
-

Marvel Zombies w... Marvel Rivals. Zapowiedziano kooperacyjny tryb PvE

6 Tu z kolei faworytką pozostaje znana ze Stranger Things Sadie Sink
-
Plotka

Kogo gra Sadie Sink w MCU? Nowy, mało znany typ

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e203

Moda na sukces

s08e02

FBI

s28e09

The Voice

s05e09

Zbrodnie po sąsiedzku

s42e252

Ridiculousness

s42e251

Ridiculousness

s38e202

Zatoka serc

s08e02

The Neighborhood
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Ninja Gaiden 4

21

paź

Gra

Ninja Gaiden 4
Wieczny pokój

21

paź

Książka

Wieczny pokój
Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach

21

paź

Książka

Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach
Gdyby nie ty

21

paź

Film

Gdyby nie ty
Wiła

22

paź

Książka

Wiła
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Andrew Scott
Andrew Scott

ur. 1976, kończy 49 lat

Charlotte Sullivan
Charlotte Sullivan

ur. 1983, kończy 42 lat

Sasha Roiz
Sasha Roiz

ur. 1973, kończy 52 lat

Everett McGill
Everett McGill

ur. 1945, kończy 80 lat

Aaron Tveit
Aaron Tveit

ur. 1983, kończy 42 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 302-307. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

9

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

10

Kuchenne rewolucje - Warszawa: Kolejka po Bryzol. Dalsze losy, adres, menu

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV