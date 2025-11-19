Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Rodzina do wynajęcia - recenzja filmu [American Film Festival 2025]

Aktor goniący za marzeniami wybiera fuchę z pogranicza oszustwa i pomocy ludziom. Czy te dwie rzeczy stoją ze sobą w sprzeczności? Rodzina do wynajęcia udowadnia, że rzeczywistość jest bardziej skomplikowana.
Ocena recenzenta:
7/10
Reklama
placeholder
Amelia Adaszak
Amelia Adaszak
Tagi:  Brendan Fraser 
japonia
Rental Family materiały prasowe
Reklama

Laureat Oscara Brendan Fraser wciela się w człowieka, któremu trudno nie współczuć. Bohater próbuje swoich sił w aktorstwie z dość miernym skutkiem, dodatkowo jeszcze za granicą, bo w Tokio. Jest samotny. Nie ma rodziny. Wydaje się poczciwy, a jednak cicha woda brzegi rwie! W końcu przyjmuje kontrowersyjną propozycję pracy.

Rodzina do wynajęcia opowiada o agencji, która oferuje pomoc w udawaniu czyjegoś bliskiego. Na przykład wtedy, gdy dziewczyna chce się uwolnić od rodziny i potrzebuje fikcyjnego męża. Mąż, który zdradził, ale nie ma odwagi przyjść z prawdziwą kochanką i przeprosić? Do wyboru, do koloru. I może brzmi to zabawnie, ale jak zauważa pracownica agencji Aiko (Mari Yamamoto) – w rzeczywistości życie Japończyków jest znacznie bardziej skomplikowane, a kłamanie momentami bardziej się opłaca. 

Philip (Brendan Fraser) podejmuje się tej wątpliwej moralnie pracy, jednak jego wrażliwość sprawia, że przywiązuje się do ludzi, których okłamuje. Dziewczynka Mia (Shannon Mahina Gorman) uważa go za swojego tatę, który porzucił ją lata temu. Dla Philipa rola ojca powoli zaczyna mieszać się z rzeczywistością, co – jak łatwo się domyślić – mocno komplikuje jego pracę.

Rodzina do wynajęcia to wyciskacz łez, a jednocześnie zabawna komedia. Film koi niczym herbatka z miodem na zbolałe gardło, co mi się przydało po wcześniejszym seansie Zgiń, kochanie. To urocza i przyjemna do oglądania historia, która przekazuje wiele różnych emocji, ale nie zostawia po sobie nadmiernej ciężkości. Humor został dobrze wyważony ze smutkiem, bo trzeba przyznać, że niektóre dialogi i sceny były naprawdę śmieszne.

Reżyserka Hikari jako miejsce akcji wybiera Japonię − kraj skomplikowanych relacji międzyludzkich, rodzinnych i społecznych wartości. Pokazanie go przez pryzmat agencji ułatwia odbiorcy zrozumienie tej rzeczywistości, ale film nie wgłębia się w nią przesadnie. To nie dramat społeczny. Twórczyni bardzo ładnie operuje kadrami zatłoczonego Tokio oraz późniejszą, dziką fauną i florą kraju. To zderzenie miejskiego życia z duchowością natury działa wyjątkowo dobrze.

Biały człowiek w wielkim Tokio – taki motyw może aż prosić się o oskarżenia o kolonizację, ale w tej historii naprawdę się tego nie czuje. Philip nie rozumie wielu problemów tej społeczności i czasem osądza zbyt pochopnie, ale wtedy pojawia się Aiko, która sprowadza go na ziemię. On może i daje innym coś od siebie, ale sam również się uczy.

arrow-left materiały prasowe arrow-right

Rola Brendana Frasera naprawdę robi wrażenie! Aktor z ogromną czułością pokazuje człowieka samotnego, poczciwego i niezwykle wrażliwego. Nie musimy znać szczegółów jego przeszłości pozostawionej w Ameryce, bo i tak czujemy, że niesie w sobie spory bagaż emocjonalny, który dodaje wiarygodności postaci. Podobnie w rolach drugoplanowych Mia (Shannon Mahina Gorman) i Aiko (Mari Yamamoto) świetnie dopełniają tę historię. Jedna wnosi do niej dziecięcą szczerość, a druga z wyczuciem pokazuje skomplikowanie japońskiej rzeczywistości, którą doskonale rozumie.

Rodzina do wynajęcia przedstawia nam ciepłą historię, która działa jak wyciskacz łez. Można doszukiwać się w niej różnych interpretacji czy kontekstów społecznych, ale dla mnie najważniejsze pozostają emocje i intencja twórców – a one naprawdę wybrzmiewają.

Rodzina do wynajęcia
Tagi:  Brendan Fraser 
japonia
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

7,6

2025
Rodzina do wynajęcia
Rodzina do wynajęcia Komedia

6,6

2025
Zgiń, kochanie
Zobacz w kinie Zgiń, kochanie Komedia
Powiązane osoby

Najnowsze

1
-

EA Sport F1 26 nie będzie. Zamiast tego gracze otrzymają coś innego

2 6. Jumanji: Przygoda w dżungli; 76%
-

Jumanji 4 - pierwsze zdjęcie zaskakuje. Miejsce akcji w końcu potwierdzone!

3 Diabelstwò
-

Premiera nowej powieści grozy Macieja Lewandowskiego

4 7. Melissa Gilbert poznała ważne życiowe wartości dzięki Michaelowi Landonowi. Gilbert dorastała na planie Domku na prerii pod okiem aktora. Mówiła: „Wchłonęłam tak wiele, nawet nie zdając sobie sprawy z tego, czego się uczę - naprawdę ważnych życiowych lekcji o rodzinie, społeczności, tolerancji. Myślę, że wartości programu były absolutnie odzwierciedleniem wartości naszego lidera, Michaela Landona. On był tym człowiekiem, który wierzył, że ludzie zawsze noszą dobroć w sercu”.
-

Gwiazda Domku na prerii komentuje słowa Megyn Kelly o Jeffreyu Epsteinie. "Miałam 15 lat"

5 Draco, Lucjusz i Scorpius na jednym zdjęciu
-

Draco, Lucjusz i Scorpius na jednym zdjęciu. Tom Felton dziękuje „ojcu” i „synowi”

6 Kadr z aktorskiego filmu Vaiana
-

Aktorski remake Vaiany w ogniu krytyki. Disney zepsuł ten detal w wyglądzie bohaterki

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s23e06

Agenci NCIS

s2025e224

Moda na sukces

s04e10

s38e227

Zatoka serc

s42e53

s34e10

Dancing with the Stars

s2025e226

Anderson Cooper 360

s07e06

Oogappels
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide

18

lis

Gra

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide
Diabelstwò

19

lis

Książka

Diabelstwò
Tornado

21

lis

Film

Tornado
Ministranci

21

lis

Film

Ministranci
Rocznica

21

lis

Film

Rocznica
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Adam Driver
Adam Driver

ur. 1983, kończy 42 lat

Meg Ryan
Meg Ryan

ur. 1961, kończy 64 lat

Allison Janney
Allison Janney

ur. 1959, kończy 66 lat

Sandrine Holt
Sandrine Holt

ur. 1972, kończy 53 lat

Jodie Foster
Jodie Foster

ur. 1962, kończy 63 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Taniec z Gwiazdami 17: finał - kto wygrał, kto odpadł?

5

Happy Meal z figurkami ze Stranger Things. Będzie dostępny w Polsce?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Absentia wraca 8 lat po premierze. Przeżyje na Netflixie swoją drugą młodość?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Kuchenne rewolucje: Wisła mon amour. Dalsze losy, adres, menu

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV