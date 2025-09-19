placeholder
Reklama
placeholder

Skrzat. Nowy początek - recenzja filmu

Data premiery w Polsce: 19 września 2025

Każdy z nas kiedyś wierzył w istnienie jakiś fantastycznych istot. A co by się stało, gdyby ta wiara w nas nie zgasła? Na to pytanie stara się odpowiedzieć film Skrzat. Nowy początek.
Ocena recenzenta:
8/10
Data premiery w Polsce:
19 września 2025
Data premiery w Polsce: 19 września 2025
Reklama
placeholder
Dawid Muszyński
Dawid Muszyński
Tagi:  skrzat. nowy początek 
recenzja
Skrzat. Nowy początek foto. materiały prasowe
Reklama

Hania (Amelia Golda) wraz ze swoim tatą (Arkadiusz Jakubik) przeprowadza się do nowego miejsca. Musi się w nim zaadaptować, odnaleźć w nowej szkole, zaskarbić sobie przyjaźń nowych koleżanek i kolegów. To ostatnie okazuje się bardzo trudne. Hani nie pomaga wypracowanie, które przedstawia całej klasie. Napisała w nim z wszelką stanowczością, że jej niedawno zmarła mama przyjaźniła się ze skrzatami. Przez swój upór staje się obiektem drwin, a te bardziej gorliwe koleżanki dają jej ultimatum: albo udowodni, że skrzaty naprawdę istnieją, albo uczynią z jej życia istne piekło. Dziewczyna podejmuje rękawice i z pomocą szkolnego outsidera Michała (Maksymilian Zieliński) rusza na poszukiwania. Podczas swojej podróży Hania zacznie lepiej rozumieć, na czym polega przyjaźń, wierność i wyrozumiałość. Być może na końcu tej drogi czeka na nią upragniona nagroda.

Krzysztof Komander, reżyser i zarazem autor scenariusza, na co dzień pracuje z Wojciechem Smarzowskim. Widać, że wiele nauczył się od tego znakomitego twórcy – zarówno pod względem pisania ciekawych historii, jak i tworzenia filmów. Jednak w odróżnieniu od swojego starszego kolegi postanowił tworzyć produkcje familijne skierowane bardziej do młodszego widza niż towarzyszącego mu dorosłego. Dostajemy więc niezwykle ciekawą przygodę dzieci, które ruszają śladami skrzata. Napisaną z ogromną empatią, wyrozumiałością i mądrością. Ważne tematy nie są tutaj ogłupiane, by ładnie wyglądały na ekranie. Komander traktuje swojego widza z niezwykłym szacunkiem i zrozumieniem. Nawiązuje z nim dialog jak równy z równym, a nie jak mentor z uczniem. Przedstawia więc historię, która jest uniwersalna i dopasowana do każdego wieku. Ma bohaterów, z którymi bardzo łatwo się utożsamić. Młodsi dostaną być może jakieś kierunkowskazy, które pomogą im poradzić sobie z tematami dorastania, samotności czy nawiązywania kontaktów. Dorośli natomiast mogą znów poczuć się jak dzieci, zajrzeć w ten świat i przypomnieć sobie o problemach, które już dawno zostały wyparte „poważniejszymi” sprawami. Jestem naprawdę miło zaskoczony tym, jak Skrzat. Nowy początek działa na różnych poziomach emocjonalnych. Jak podchodzi od tematów wykluczenia, znęcania się rówieśników, radzenia sobie z traumą po stracie kogoś bliskiego i budowania relacji między rodzicem a dzieckiem. Wszystko to w tym filmie jest w znakomity sposób ze sobą połączone. W żadnym momencie nie miałem uczucia, że któryś z tych tematów jest opowiedziany po łepkach. Widać, że Komander, pisząc scenariusz, skonsultował go ze specjalistami.

Dużym atutem filmu Skrzat. Nowy początek, obok scenariusza, jest też świetnie przeprowadzony casting. W szczególności urzekła mnie młoda Amelia Golda, która niesie ten film swoją charyzmą, energią i emocjami. Hania w jej wykonaniu jest postacią z krwi i kości. Wierzymy jej od pierwszych minut i z przyjemnością jej towarzyszymy. Rozumiemy też jej ból. Jednocześnie jesteśmy w stanie spojrzeć na całą sytuację z perspektywy jej ojca, granego przez Arkadiusza Jakubika. Mężczyzny, który dla swojej córki musi stać się całym światem, a sam jeszcze nie pogodził się z utratą żony. Ta dwójka ma ze sobą wspaniały kontakt, ale widać, że nie jest on do końca szczery. Oboje nie są w stanie powiedzieć, co ich boli. Kryją swoją rozpacz za uśmiechem i żartami.

Skrzat. Nowy początek

arrow-left
Skrzat. Nowy początek
fot. Piotr Dudak
arrow-right

 

Nie chcę Wam psuć zabawy, więc nie zdradzę szczegółów. Napiszę tylko, że Borys Szyc także jest świetny w swojej roli.

Skrzat. Nowy początek udowadnia, że w polskim kinie mogą powstawać produkcje familijne, które są mądre i rozrywkowe. Podczas seansu czułem się jak dawniej – gdy jako dzieciak oglądałem amerykańskie filmy z młodymi bohaterami, próbującymi rozwiązać jakieś z pozoru błahe problemy. Cieszę się, że Krzysztof Komander też zatęsknił za takim kinem, bo na swój debiut wybrał właśnie ten gatunek. I co ważne, chce przy nim pozostać, bo już zapowiedziano, że powstanie kolejna część. Bardzo dobrze, bo widownia – zarówno młodsza, jak i starsza – potrzebuje więcej takich filmów.

Tagi:  skrzat. nowy początek 
recenzja
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

Oceń

2025
Zobacz w kinie Skrzat. Nowy początek Familijny
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Extra Large Totoro
-

Największa maskotka Totoro wraca do sprzedaży. Cena zwala z nóg

2 Ghost of Yotei
-

Czas rozpocząć polowanie w Ghost of Yotei! Zobaczcie nowy zwiastun gry z polskim dubbingiem

3 Wiedźmin
-
Plotka

Spin-off Wiedźmina o Szczurach trafi w końcu na Netflix. Data premiery zaskakuje

4 Leonardo DiCaprio
-

To będzie kolejny film Martina Scorsese. Oscarowy duet w rolach głównych

5 Stranger Things, 5. sezon - 27 listopada (Netflix)
-

Stranger Things - inny wygląd Vecny w 5. sezonie. Grafika promocyjna ujawnia nowy wizerunek

6 Jon Bernthal
-

Punisher w Spider-Manie 4 jak grecki bóg. Jon Bernthal imponuje formą i mięśniami

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s16e03

SpongeBob Kanciastoporty

s16e04

SpongeBob Kanciastoporty

s2025e181

Moda na sukces

s08e17

Ekipa z New Jersey

s27e30

Big Brother (US)

s21e09

Misja Moda

s42e10

s2025e184

Anderson Cooper 360
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

LEGO Voyagers

15

wrz

Gra

LEGO Voyagers
Humane

15

wrz

Film

Humane
Niepokorni arystokraci: Niesamowita historia miłosna

16

wrz

Film

Niepokorni arystokraci: Niesamowita historia miłosna
Wiara

17

wrz

Książka

Wiara
Dying Light: The Beast

18

wrz

Gra

Dying Light: The Beast
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Danielle Panabaker
Danielle Panabaker

ur. 1987, kończy 38 lat

Jeremy Irons
Jeremy Irons

ur. 1948, kończy 77 lat

Sanaa Lathan
Sanaa Lathan

ur. 1971, kończy 54 lat

Alessandro Borghi
Alessandro Borghi

ur. 1986, kończy 39 lat

Jimmy Fallon
Jimmy Fallon

ur. 1974, kończy 51 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 278-283. Co się wydarzy?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

1670 - Adamczycha z serialu Netflixa istnieje naprawdę

7

Maja Boska to Emma Pokromska - prawdziwy wiek, skąd pochodzi, gdzie już grała?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22: kto wygrał 2. odcinek? WYNIKI z 12.09

10

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV