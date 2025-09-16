placeholder
Reklama
placeholder

Sorry, baby – recenzja filmu

Data premiery w Polsce: 29 sierpnia 2025

Sorry, baby to małe wielkie kino – kameralny film z ogromnym ładunkiem emocjonalnym. Choć mierzy się z trudną tematyką, potrafi zaskoczyć humorem i lekkością. Czy ta nietypowa mieszanka daje dobry efekt?
Ocena recenzenta:
6/10
Data premiery w Polsce:
29 sierpnia 2025
Data premiery w Polsce: 29 sierpnia 2025
Reklama
placeholder
Jakub Zawirski
Jakub Zawirski
Tagi:  recenzja 
Sorry Baby fot. materiały prasowe
Reklama

Film Sorry, Baby opowiada historię Agnes – młodej, samotnej wykładowczyni literatury, którą odwiedza przyjaciółka ze studiów, Lydia. Kobiety fantastycznie spędzają razem czas. Wspólne chwile mijają im błyskawicznie na prowadzeniu długich rozmów o aktualnych sytuacjach życiowych. Z czasem zauważamy, jak bardzo się one różnią.

Po uzyskaniu dyplomu w życiu Lydii zaszły spore zmiany – wyprowadzka do dużego miasta, ślub, zajście w ciążę. Kobieta weszła w dorosłość z prawdziwym impetem. Jej życie, pełne decyzji, nowych wyzwań i odpowiedzialności, kontrastuje jednak z cichym, uporządkowanym światem Agnes. Główna bohaterka sprawia wrażenie, jakby utknęła w przeszłości i nie mogła ruszyć naprzód.

Na początku towarzyszy nam wiele niedopowiedzeń. W rozmowie z przyjaciółką pojawia się temat potencjalnego samobójstwa Agnes. Co więcej, obserwujemy jej obsesyjne sprawdzanie, czy ktoś nie grasuje pod domem. Dopiero na późniejszym etapie filmu dowiadujemy się, że powodem odizolowania i swego rodzaju odrętwienia kobiety jest trauma seksualna. Reżyserka i scenarzystka filmu, Eva Victor, grająca również główną rolę, świadomie nie rozjaśnia nam wszystkiego od razu. Sorry, Baby w znacznym stopniu bazuje na domysłach odbiorców. Scenariusz stopniowo dokłada kolejne warstwy historii, co efektywnie buduje napięcie oraz ciekawość widza.

Film odsłania źródło bólu bohaterki poprzez retrospekcje. Teraźniejszość przeplata się z przeszłością. Pokazywanie doświadczeń młodszej Agnes pomaga nam zrozumieć jej obecny stan – emocje, zachowania, sposób myślenia. W związku z tym ta zawiła, fragmentaryczna linia narracyjna nie tylko sprawia, że opowieść jest bardziej intrygująca, ale przede wszystkim wzmacnia emocjonalną więź widza z główną bohaterką. Z każdą kolejną sceną protagonistka jest nam bliższa.
W kwestii przedstawienia procesu postępowania traumy, nie mam reżyserce nic do zarzucenia. Temat został przez nią potraktowany z należytą delikatnością i empatią, co czyni historię Agnes autentyczną.

A co mi w Sorry, Baby nie grało? Cóż, lekko drażniło mnie, jak bardzo niespójny jest to film. Z jednej strony absolutna powaga, mrok, melancholia, a z drugiej – tania satyra. Humor, który (o ironio) często dotyczy tematyki seksualnej, w niektórych dialogach jeszcze się broni, a momentami nawet nadaje opowieści potrzebną lekkość. Problem w tym, że reżyserka chwilami zbliża się do parodii, zwłaszcza w scenach fałszywego współczucia wobec Agnes. W zderzeniu z ponurym, intymnym klimatem innych fragmentów efekt bywa żenujący.

nullfot. materiały prasowe

Największy kicz odczuwałem, gdy na ekranie pojawiała się Natasha – postać zbudowana na kliszy „zazdrosna koleżanka ze studiów”. Bohaterka jest przerysowana i na dodatek pozbawiona osobowości. Została wciśnięta w tę opowieść praktycznie tylko po to, żeby na siłę wywołać u widza śmiech. Tutaj mamy kolejną scenariuszową rozbieżność. Z jednej strony wielkie pokłady empatii wobec Agnes, a z drugiej płytkie oraz bezuczuciowe potraktowanie innej bohaterki.

Sorry, Baby balansuje pomiędzy dwoma skrajnymi biegunami, które nie zawsze ze sobą współgrają. Na szczęście jest to niewielki mankament, który nie wpływa znacząco na odbiór reszty filmu mającej w sobie bardzo dużo ciepła oraz twórczej dojrzałości. Kiedy film faktycznie chce widza wzruszyć, przykładowo w scenie końcowej, robi to w czuły, naturalny i przez to skuteczny sposób.

Eva Victor jawi się jako prawdziwy talent nie tylko aktorski, ale również reżyserski oraz scenariopisarski. Biorąc pod uwagę fakt, że Sorry, Baby to jej fabularny debiut, kobieta odnalazła się w nowej roli naprawdę dobrze. Film jest nietypowy – i o ile czasem mu to ciąży, to bywa również jego siłą. Sorry, Baby nie sięga topowych produkcji spod szyldu wytwórni A24, ale mimo to zachęcam do obejrzenia. To solidny kawałek emocjonalnie dojrzałego kina, który warto zobaczyć.

Tagi:  recenzja 
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

7,2

2025
Zobacz w kinie Sorry, Baby Komedia

Najnowsze

1 Robert Redford
-

Robert Redford nie żyje. Żegnamy legendę kina

2 Ricky Gervais
-

Kontrowersyjny komik wyśmiał przemówienie z gali Emmy. Komentarz został już usunięty

3 Wiedźmin
-
Exclusive

W 4. sezonie Wiedźmina Geralt przemówi głosem z gier. Mamy szczegóły

4 Wielka Warszawska
-

Pierwsza zapowiedź filmu Wielka Warszawska. Kiedy premiera?

5 Mortal Kombat 2 - driver
-

Superman opóźnił premierę Mortal Kombat 2? Warner Bros. może mieć asa w rękawie

6 The Housemaid
-

Sydney Sweeney kontra Amanda Seyfried. Zdjęcia i plakaty z thrillera The Housemaid

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e178

Moda na sukces

s05e04

Zbrodnie po sąsiedzku

s38e172

Zatoka serc

s42e07

s2025e181

Anderson Cooper 360

s2025e185

The Lead with Jake Tapper

s01e97
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

LEGO Voyagers

15

wrz

Gra

LEGO Voyagers
Humane

15

wrz

Film

Humane
Mass Effect: Gra Planszowa

17

wrz

Gra

Mass Effect: Gra Planszowa
Dying Light: The Beast

18

wrz

Gra

Dying Light: The Beast
Mort

18

wrz

Książka

Mort
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Alexis Bledel
Alexis Bledel

ur. 1981, kończy 44 lat

Mickey Rourke
Mickey Rourke

ur. 1952, kończy 73 lat

Madeline Zima
Madeline Zima

ur. 1985, kończy 40 lat

Maria Kowalska
Maria Kowalska

ur. 1996, kończy 29 lat

Max Minghella
Max Minghella

ur. 1985, kończy 40 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3 Na dobre i na złe
-

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 960-962. Co wydarzy się we wrześniu?

4

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

6

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

7

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Maja Boska to Emma Pokromska - prawdziwy wiek, skąd pochodzi, gdzie już grała?

10

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 278-283. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV