Spektakl - recenzja książki

Prószyński i S-ka

W sieci pojawia się transmisja wideo, na której 16-letnia Diana popełnia samobójstwo. Prowadzenie dochodzenia trafia w ręce Leny Rudnickiej i Marcela Wolskiego, jednak ciało Diany znika. W niedługim odstępie czasu samobójstwo popełnia kolejna nastolatka – sposób postępowania ten sam i przed śmiercią wypowiedziane te same słowa. Śledczy nie mają wątpliwości, iż dziewczyny musiały się znać. Znalezienie dla nich wspólnego mianownika, miejsca, w którym przecięły się ich drogi życiowe, będzie kluczem do rozwiązania zagadki ich śmierci. Pojawia się coraz więcej podejrzanych, a ostatecznie jeszcze więcej winnych śmierci nastolatek.

Głowni bohaterowie to śledczy Lena Rudnicka i Marcel Wolski. Stanowią specyficzną parę. Ona – doświadczona śledcza, kierująca się własnymi zasadami i nigdy nie przejmująca się tym, co o jej działaniach myślą inni. Jej aroganckie zachowanie jest tolerowane przez przełożonych tylko dlatego, iż jest policjantką z wieloma sukcesami. Natomiast jej życie prywatne to totalna klapa – agresywny i władczy mąż, z którym dawno przestała mieć cokolwiek wspólnego. Drugi śledczy, Marcel Wolski, to policjant jeszcze młody stażem, syn komendanta, ślepo zapatrzony w Lenę zarówno zawodowo, jak i prywatnie.

Źródło: Prószyński i S-ka

Spektakl jest gatunkowo kryminałem, więc oczywiście mamy tutaj zbrodnię (zresztą niejedną), ale to, co najbardziej przeraża, to fakt, że tak młode osoby targnęły się na własne życie. Jeszcze bardziej zatrważające są okoliczności, które zmusiły je do tego kroku. Otóż fabuła Spektaklu pokazuje wszelkie zło, jakie może spotkać nastoletnie dziewczyny. Począwszy od molestowania, narkotyków, samookaleczeń, przemocy domowej, a kończąc na handlu żywym towarem. Nie do pomyślenia, że takie rzeczy dzieją się dookoła nas i mogą spotkać każdego. Nastolatki narażone są na krzywdy z rąk najbliższych i ludzi, którym ufają.

Książka napisana jest potocznym, a zarazem bardzo przystępnym językiem. Nie znajdziemy tu wydumanych zwrotów czy wymyślnych opisów. Główni bohaterowie są ukazani jako realne osoby. Nie ma superbohaterów, wyidealizowanych policjantów, którzy wszystko wiedzą, zawsze zdążą na czas i są wręcz nieśmiertelni. Nasi bohaterowie mają liczne wady, codzienne problemy, popełniają błędy i to właśnie czyni z nich idealnych aktorów Spektaklu. Cała fabuła jest oczywiście fikcją literacką, ale tematyka, jak i postaci, dają wrażenie czytania historii z rodzaju „z życia wzięte”.

Spektakl jest drugą książką Kingi Wójcik opisującą przygody Leny Rudnickiej i Marcela Wolskiego. Pierwsza część, Poryw, była bardzo dobra, ale Spektakl zdecydowanie przewyższa ją pod względem jakości przekazu, jak i tematyki. Książkę tę nie tyle warto, co obowiązkowo należy polecić każdemu miłośnikowi gatunku. Po przeczytaniu tej części z pewnością każdy chętnie sięgnie po kolejną odsłonę przygód duetu Rudnicka – Wolski.