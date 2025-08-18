UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!



Nie spodziewałem się, że w Star Trek: Strange New Worlds zostanie poruszona kwestia holodecku. Coś, co jest kojarzone z Następnym pokoleniem, Stacją kosmiczną czy Voyagerem, nie powinno pojawić się na tym etapie, ponieważ technologia została wprowadzona do standardu statków wiele lat później. Jednak twórcy w czwartym odcinku wyszli z tego obronną ręką. Doskonale usprawiedliwili debiut holograficznie generowanych historii i opowiedzieli coś, co jest przyjemne i pomysłowe. Wzięcie na warsztat klasycznego kryminału w stylu Agathy Christie to trochę ograny motyw, ale widać, że scenarzyści mieli swoją wizję. Wiedzieli, jak to zrobić ciekawie i nieprzewidywalnie. Twist na koniec – że to nie prawdziwy Spock, a postać z holodecku, która okazała się mordercą – był nieoczekiwany.

W uniwersum Star Treka oglądaliśmy różne historie z holodeckiem, więc trudno zaskoczyć widzów zaznajomionych z uniwersum. Jednakże twórcy ładnie powiązali je z wpływem wydarzeń wirtualnych na te prawdziwe. To wygenerowało dobre napięcie i poczucie zagrożenia, a także nadało fabule potrzebną dynamikę. Zawsze wydawało mi się, że historie na holodecku były zbyt oderwane i czasem zbyt banalne, a tutaj pozwolono sobie na więcej kreatywności, przez co nie ma poczucia powtórki z rozrywki. A jeszcze parodia Star Treka z lat 60. jest tak pociesznie wesoła, że trudno tego nie pochwalić.



Piąty odcinek jest ciekawszy, bo postawiono na intrygujący klimat. Wprowadzanie odkryć archeologicznych na odległych planetach to motyw z nieograniczonym potencjałem. Tajemnicza budowla, w której dzieją się rzeczy jeszcze dziwniejsze, niż moglibyśmy sobie wyobrazić, napędziła fabułę tego odcinka w niespodziewany sposób. Każdy etap jest intrygujący i z nutką napięcia. Tak się tworzy dobre historie w gatunku science fiction.

Tak naprawdę twórcy wykazali się też rozwagą we wprowadzeniu na Enterprise nowego pielęgniarza – zrobili to już na początku sezonu, by w 5. odcinku mógł odegrać ważną rolę. Nie jest to jakaś istotna postać, ale poświęcono mu tyle czasu, że wzbudził jakąś sympatię. Młody, z dużą dawką entuzjazmu i pozytywnej energii. Dlatego jego wątek działa tak wspaniale od momentu, gdy tajemniczy artefakt zabiera mu wzrost. Gdyby to był ktoś losowy, kogo w ogóle wcześniej nie poznaliśmy, byłoby to obojętne, a tak – jest w tym jakaś dawka emocji. A fakt, że tak naprawdę opanowała go jakaś istota z innego wymiaru, nadaje temu odcinkowi charakter i znakomite napięcie. Czegoś, co na takim poziomie nie oczekiwałem po Star Treku.

Zaskoczyło mnie to, że archeologiczne miejsce to nie jest żaden pałac, tylko więzienie dla istot z innego wymiaru. A gdy Pelia powiedziała – pod kamerę – o tym, że to czyste zło, zbudowała fajny potencjał. To zdecydowanie coś potężnego. Może jeszcze namiesza w całej galaktyce. Nie jest wykluczone, że wprowadzenie i przetestowanie tego pomysłu jest związane z czymś planowanym na przyszłość i inną historię. To szansa na wydarzenie o ogromnym znaczeniu, które mogłoby wprowadzić zagrożenie na skalę galaktyczną i opowiedzieć zupełnie nową historię. Tutaj wypada to fantastycznie.

Star Trek: Strange New Worlds trzyma świetny poziom. Nawet jeśli coś nie gra, to są to drobiazgi, które nie psują dopracowania, pomysłowości ani klimatu. Świetnie się go ogląda!