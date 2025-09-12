placeholder
Reklama
placeholder

Star Wars: Outlaws (Nintendo Switch 2) - recenzja gry

Data premiery w Polsce: 30 sierpnia 2024

Wracamy do świata Gwiezdnych Wojen. Zobaczcie, jak gra Star Wars: Outlaws prezentuje się na Switchu 2.
Ocena recenzenta:
8/10
Data premiery w Polsce:
30 sierpnia 2024
Data premiery w Polsce: 30 sierpnia 2024
Reklama
placeholder
Dawid Muszyński
Dawid Muszyński
Tagi:  nintendo 
Star Wars: Outlaws recenzja switch 2
Star Wars Outlaws foto. materiały prasowe
Reklama

Trochę czasu minęło już od premiery Nintendo Switch 2. Kilka nowych gier zdążyło się na nim pojawić, choć w większości były to reedycje, o czym już wspominaliśmy. Nie inaczej jest z produkcją osadzoną w świecie Gwiezdnych Wojen od Ubisoftu, która doczekała się po prostu nowego portu.

O historii Kay Vess pisał już w swojej recenzji nasz ekspert od uniwersum George’a Lucasa, Adam Siennica, więc nie będę powielać jego materiału. Skupię się natomiast na tym, jak ten rozbudowany tytuł sprawuje się na Switchu 2 – konsoli przenośnej, która ma konkurować z PlayStation 5 i nowym Xboxem. Wydaje mi się, że Star Wars: Outlaws to świetny sprawdzian, czy taka rywalizacja rzeczywiście jest możliwa.

Dla przypomnienia – gra opowiada kanoniczną historię osadzoną pomiędzy Gwiezdne wojny: Część V - Imperium kontratakuje a Powrotem Jedi. Wcielamy się w przemytniczkę z Canto Bight o imieniu Kay Vess, która po nieudanym przedsięwzięciu staje się celem wyjątkowo groźnych oprychów. Zmuszona do ucieczki, trafia w sam środek konfliktu czterech rywalizujących frakcji. To świat, w którym nie ma miejsca dla kolejnego gracza bez zaplecza. Ukończenie głównego wątku fabularnego zajmuje około 20 godzin – akurat tyle, by nasycić się klimatem, a jednocześnie uniknąć przesytu.

Grając dziś w Star Wars: Outlaws, ma się wrażenie obcowania z zupełnie innym tytułem niż rok temu. To duże zaskoczenie, bo po premierze gra była pełna błędów. Dziś większość z nich została naprawiona, a twórcy dodatkowo wsłuchali się w opinie społeczności i poprawili mechaniki, które wcześniej mocno irytowały. Efekt? Produkcja działa jak dobrze naoliwiona maszyna i sprawia wrażenie dopracowanej w wielu szczegółach.

Na pierwszy plan wysuwa się płynność działania. Kay Vess porusza się naturalnie i nie blokuje się już w dziwnych miejscach, co wcześniej zdarzało się nagminnie. Znacząco poprawiono też sztuczną inteligencję przeciwników – teraz misje są trudniejsze, a gracz nie może już tak łatwo wymknąć się wrogom. Trzeba planować i kombinować, bo samo przebieganie w cieniu nie wystarczy. Usprawniono również sterowanie, a największą nowością jest możliwość korzystania z blastera podczas jazdy ścigaczem – to chyba jedna z najbardziej wyczekiwanych zmian przez graczy.

Pod względem oprawy Switch 2 ustępuje swoim stacjonarnym konkurentom. Podczas gdy na PS5 Pro gra działa w 60 FPS, tutaj mamy stabilne 30 klatek na sekundę. Różnica jest zauważalna, ale stabilność animacji robi swoje – nawet w dynamicznych momentach, jak intensywne wymiany ognia czy pościgi na ścigaczach, nie odczuwałem żadnych zacięć. Oczywiście wizualnie widać kompromisy: mniej bujna roślinność, zredukowana mgła czy uproszczone detale. Mimo to lokacje nadal prezentują się bardzo dobrze, choć w skromniejszej wersji.

Star Wars Outlaws

arrow-left
Star Wars Outlaws
foto. materiały prasowe
arrow-right

Twórcy zadbali o to, by gra działała płynnie zarówno w trybie przenośnym, jak i stacjonarnym. Różnice widać głównie w rozdzielczości: w trybie handheld jest to 540p podbite DLSS-em do 1080p, natomiast w stacjonarnym 720p skalowane do 1440p. Jak na taki sprzęt, wygląda to naprawdę solidnie.

Doceniam też wykorzystanie możliwości Switcha 2. Podobnie jak w przypadku Cyberpunka 2077, zaimplementowano praktyczne funkcje konsoli – np. obsługę ekwipunku za pomocą ekranu dotykowego czy żyroskopowe celowanie. Miłym dodatkiem jest również cross-save, który pozwala kontynuować zabawę na innej platformie bez utraty postępów.

Star Wars Outlaws na Switchu 2 pokazuje, że takie porty mają sens i nie muszą wiązać się z drastycznymi kompromisami. To jeden z najmocniejszych tytułów na konsoli obok Donkey Kong: Bananza i Cyberpunka 2077. Jeśli kolejne gry będą przenoszone na ten sprzęt z taką starannością, to naprawdę jest na co czekać.

Star Wars Outlaws
Tagi:  nintendo 
Star Wars: Outlaws recenzja switch 2
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

8,3

1983
Gwiezdne wojny: Część VI - Powrót Jedi
Oglądaj TERAZ Gwiezdne wojny: Część VI - Powrót Jedi Sci-Fi

8,7

1980
Gwiezdne wojny: Część V - Imperium kontratakuje
Oglądaj TERAZ Gwiezdne wojny: Część V - Imperium kontratakuje Sci-Fi
Powiązane gry

Najnowsze

1 Fundacja
-

Głośny serial sci-fi wróci z 4. sezonem. Użytkownicy Apple TV+ mogą świętować

2 Wielkie kłamstweka - pominięte w kategorii Najlepszy serial dramatyczny, brak nominacji dla Nicole Kidman i Reese Witherspoon
-

Znamy scenarzystę 3. sezonu hitu HBO. Wreszcie podjęto decyzję

3 The Beatles
-

Wielka saga filmów o Beatlesach ma kosztować krocie. Padła kwota

4 The Boys - 3. sezon
-

Na jakim etapie prac jest The Boys: Mexico? Twórca o nowym spin-offie

5 Kosmiczne jaja – 52%
-

Rick Moranis powróci w nowych Kosmicznych jajach? Josh Gad o tajemnicy poliszynela

6 Zendaya
-

Powrót znanej postaci w Spider-Manie 4 potwierdzony. Zendaya jednym gestem wywołała spekulacje

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s16e01

SpongeBob Kanciastoporty

s16e02

SpongeBob Kanciastoporty

s2025e176

Moda na sukces

s08e16

Ekipa z New Jersey

s58e24

s27e28

Big Brother (US)

s21e08

Misja Moda

s42e05
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Tajemnica tajemnic

09

wrz

Książka

Tajemnica tajemnic
Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego

10

wrz

Książka

Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego
Babilon

11

wrz

Gra

Babilon
Borderlands 4

12

wrz

Gra

Borderlands 4
Zombicide. Biała śmierć

12

wrz

Gra

Zombicide. Biała śmierć
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Sydney Sweeney
Sydney Sweeney

ur. 1997, kończy 28 lat

Emmy Rossum
Emmy Rossum

ur. 1986, kończy 39 lat

Hans Zimmer
Hans Zimmer

ur. 1957, kończy 68 lat

Colin Ford
Colin Ford

ur. 1996, kończy 29 lat

Robert John Burke
Robert John Burke

ur. 1960, kończy 65 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Kard z serialu Akacjowa 38
-

Akacjowa 38: streszczenia odcinków 699-703. Co się wydarzy?

2
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

6

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 960-962. Co wydarzy się we wrześniu?

7

Najlepsze produkcje o ataku na World Trade Center. Te oceniono najwyżej

8

Edyta Herbuś nie tylko tańczy, ale także gra w serialach. Co o niej wiemy?

9

Nicolas Cage jako John Madden jest nie do poznania. Kiedy zadebiutuje w roli trenera?

10

Krystian Ochman reprezentował Polskę na Eurowizji. Co o nim wiemy?Co o nim wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV