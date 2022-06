Strange New Worlds: sezon 1, odcinek 6 - recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

Star Trek: Strange New Worlds staje się serialem dość dziwnym, bo po raz kolejny twórcy biorą schematy znane z uniwersum i opowiadają je na nowo. Przez to też przez cały odcinek towarzyszyło mi uczucie, że oglądam coś doskonale znanego, wręcz oklepanego i niekoniecznie lepszego. Jednocześnie nie mogę powiedzieć, że przez to serial źle się odbierało, bo twórcy świadomie i umiejętnie biorą na warsztat schemat i starają się wykorzystać jego potencjał. To jednak samo w sobie wywołuje pewien niesmak. To uniwersum zasługuje na więcej!

W tym przypadku mamy spotkanie z mieszkańcami planety Majalis. Szybko można domyślić się, o co chodzi i jaki schemat jest tutaj wałkowany. Prawdopodobnie każdy serial ze świata Star Treka miał odcinek o spotkaniu z rasą, której moralność jest daleka od ludzkiej. To wprowadza w tę historię dziwną przewidywalność. Nikt tutaj nie próbuje schematem manipulować, ożywić go czy dodać coś od siebie. Sami stwierdzicie, że trudno o jakiekolwiek emocje, gdy doskonale wiadomo co, jak i dlaczego. Odkrywanie szczegółów tej historii nie jest na tyle mocne, aby nadrobić ten mankament, który stanowi zbyt silną wadę odcinka.

Star Trek: Strange New Worlds: odcinek 6

Na szczęście są też aktorzy! Dobrze się ogląda relację sympatycznej Uhury z La'an, bo w końcu więzi tworzą się w luźny sposób. Mam wrażenie, że właśnie tego w tym serialu brakowało. Anson Mount nadal jest świetny jako kapitan Pike. Jego relacja z dawną miłością Alorą, przywódczynią Majalisów, staje się mocnym punktem historii. Działa tutaj chemia między aktorami. W kulminacji związanej z losem dziecka czuć emocje. Z jednej strony więc postacie nadrabiają sporo wad odcinka, z drugiej strony to samo w sobie jest marnowaniem potencjału, bo tak dobrze dobrana obsada zasługuje zwyczajnie na lepsze historie.

Nie mogę jednak odmówić twórcom Star Trek: Strange New Worlds tego, że odcinek ogląda się dobrze. Schematy są wykorzystywane na tyle świadomie, że angażujemy się w tę historię. Za dużo tu przewidywalności, ale nadal możemy czerpać przyjemność z seansu.