Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Szepty Mokoszy - recenzja książki

Data premiery w Polsce: 13 sierpnia 2025

Szepty Mokoszy to wydana przez Miętę antologia fantasy. Jak wypada czternastu autorów w swoich słowiańskich opowiadaniach?
Ocena recenzenta:
8/10
Data premiery w Polsce:
13 sierpnia 2025
Data premiery w Polsce: 13 sierpnia 2025
Reklama
placeholder
Monika Kubiak
Monika Kubiak
Tagi:  antologia 
fantasy recenzja opowiadania mięta
Szepty Mokoszy Mięta
Reklama

Antologie opowiadań rządzą się własnymi prawami. Część z tekstów okazuje się lepsza, a część gorsza, przynajmniej w subiektywnym odczuciu czytelnika. Czy podobnie jest w przypadku Szeptów Mokoszy, opowieści w ten lub inny sposób nawiązujących do mitologii czy bestiariusza Słowian, wydanych nakładem Wydawnictwa Mięta? Nie, ponieważ trudno wybrać opowiadanie, które mocno odstawałoby od reszty. Wszystkie trzymają bardzo dobry poziom.

14 autorów i 14 opowiadań. Większość opowieści reprezentuje urban fantasy lub folk fantasy, z kilkoma wyjątkami w postaci dark fantasy (Martyna Ludwig), space opery (Sylwia Błach), thrillera z elementami horroru (Wojciech Chmielarz), quasi historyczności (Agata Kasiak) czy przewagi obyczajówki i romansu (Marta Krajewska, Magdalena Krauze). Gros opowiadań dosyć zręcznie wplata w fabułę sceny miłości cielesnej, choć chyba najciekawiej wypada to u E. Raj w opowiadaniu Czy strzygi mogą być seksowne? Seks i mitologia słowiańska wyraźnie idą w parze w przeważającej części snutych opowieści. Niekiedy bywa zabawniej (Katarzyna Berenika Miszczuk Zjem cię), innym razem bardziej melancholijnie (Franciszek M. Piątkowski Miłość w czasie zarazy), zbyt poetycko (Natalia Dziadura Lunarny i Kalina), z zacięciem kryminalnym i zaskakującym zakończeniem (Wojciech Chmielarz Czarny pies), detektywistycznie i bardzo urban fantasy (Marcin Bartosz Łukasiewicz Czekając na pełnię), mrocznie i baśniowo (Martyna Ludwig Srebrna niczym księżyc, Karolina Żuk-Wieczorkiewicz Pomiędzy), a czasem bardzo (nawet za bardzo) mickiewiczowsko (Aleksandra Maciejowska Upiorny anioł).

Szepty MokoszyŹródło: Mięta

Czytając Szepty Mokoszy, spotkamy Jaryłę, zamrożonego w czasie i przestrzeni boga wiosny i płodności; dzieciaka, który cudem uniknął porwania przez krwiożerczą kanię; Lunarnego, zakochanego w śmiertelniczce z kroplą krwi wiły; nieśmiałą Dobrawę, czekającą na miłość Mieszka; magię zaklętą w piosenkach oraz nieszczęśliwą dziewczynę, która nieoczekiwanie dowiaduje się, że jest potężną strzygą. Są też inni: detektywka przyjaźniąca się z utopcem; dziewczyna uwięziona w magicznym świecie czerpiącym ze Świtezianki; bohaterowie uniwersum Katarzyny Bereniki Miszczuk o szeptusze, Widzący, nie do końca pojmujący miłość swego przyjaciela i Mareny; zmęczony zawodnik MMA, ratujący strzygę; techniczka kryminalna mierząca się z bazyliszkiem i przeszłością, a także dziewczyna miłująca Karkonosze i Ducha Gór, nie do końca świadoma burzy, jaką rozpętała. Wielu bohaterów, wiele historii, a wszystkie warte poznania.

I w jakże pięknej oprawie! Okładka, strony tytułowe antologii oraz strony kolejnych opowiadań autorstwa Urszuli Gireń zachwycają, podobnie jak barwione w czerni i czerwieni brzegi, układające się w symbole słowiańskiej bogini Mokosz.

Szepty Mokoszy
Tagi:  antologia 
fantasy recenzja opowiadania mięta
Reklama
placeholder
Powiązane książki

Najnowsze

1 Lalka
-

Lalka - nowe zdjęcia. Przedziwne oskarżenie: Dorociński zbyt przystojny?

2 Starfinder: Afterlight - Preach
-

Neil Newbon w zaskakującej roli. Zobaczcie, w kogo wcieli się w nadchodzącym RPG

3 Daredevil: Odrodzenie: odcinek 8
-

Daredevil: Odrodzenie - sceny akcji mogą być lepsze niż kiedykolwiek. Aktor zapowiada

4 Obcy: Ziemia - sezon 1, odcinek 6
-

Obcy: Ziemia niczym Gra o tron? Noah Hawley ma plany na 2. sezon

5 7. Marvel Zombies - 65%
-
Plotka

Plotka zdradza przyszłość Marvel Zombi. Co dalej z serialem animowanym tylko dla dorosłych?

6 Agenci T.A.R.C.Z.Y.
-

Czy Agenci T.A.R.C.Z.Y. to kanon MCU? Tę szokującą odpowiedź przeczytacie dwa razy

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s37e04

Simpsonowie

s19e04

Zaklinacze koni

s19e04

Detektyw Murdoch

s2025e207

Moda na sukces

s16e04

Bob’s Burgers

s42e253

Ridiculousness

s42e254

Ridiculousness

s38e207

Zatoka serc
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Asteriks w Luzytanii

27

paź

Książka

Asteriks w Luzytanii
Boorman i diabeł

27

paź

Film

Boorman i diabeł
Troma's War

27

paź

Film

Troma's War
Jajo anioła

27

paź

Film

Jajo anioła
Rincewind. Tom 2

28

paź

Książka

Rincewind. Tom 2
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Roberto Benigni
Roberto Benigni

ur. 1952, kończy 73 lat

Andrzej Mastalerz
Andrzej Mastalerz

ur. 1964, kończy 61 lat

Emilie Ullerup
Emilie Ullerup

ur. 1984, kończy 41 lat

John Cleese
John Cleese

ur. 1939, kończy 86 lat

Patrick Fugit
Patrick Fugit

ur. 1982, kończy 43 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 309-313. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 729-733. Co się wydarzy?

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Ninja vs Ninja: kto wygrał program? Oto zwycięzca

8

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

9

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

10

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV