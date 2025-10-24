placeholder
Reklama
placeholder

To, co nieśli - recenzja książki

Data premiery w Polsce: 1 października 2025

To, co nieśli to opowiadania o doświadczeniach autora na wojnie w Wietnamie, umiejętnie zachowujące równowagę między biograficzną autentycznością a uniwersalną siłą opowieści.
Ocena recenzenta:
9/10
Data premiery w Polsce:
1 października 2025
Data premiery w Polsce: 1 października 2025
Reklama
placeholder
Adam Skalski
Adam Skalski
Tagi:  recenzja 
tim o'brien opowiadania Czarne
To, co nieśli Czarne
Reklama

Kolejna pozycja w wydawanej przez Czarne serii Opowiadania amerykańskie, zbiór To, co nieśli autorstwa Tima O’Briena, to pierwotnie wydana w 1990 roku antologia opowiadająca o doświadczeniach autora związanych z wojną w Wietnamie. Otwierający książkę tytułowy tekst to niemal Perecowska w duchu wyliczanka przedmiotów, które żołnierze dźwigali ze sobą na służbie, od amunicji, przez uzbrojenie po choroby, ale też pamiątki od najbliższych. Konkretne, szczegółowe opisy pozwalają domyślić się ukrytych za nimi emocji, zyskując tym samym niemal poetyczny charakter. Przy okazji poznajemy postaci służących z narratorem żołnierzy: Teda Lavendera, Mitchella Sandersa, Kiowy, Szczura Kileya, Lee Strunka czy porucznika Jimmy’ego Crossa. 

Po silnym początkowym uderzeniu rytm opowieści zmienia się, lecz napięcie nie słabnie. Przede wszystkim sięgamy po sceny z różnych etapów walk. Wracamy też jednak do momentu, gdy narrator dostał w 1968 roku, miesiąc po skończeniu studiów, powołanie do wojska (w Na Rzece Deszczowej), albo słuchamy o wzruszającej historii powrotu do Wietnamu po kilkunastu latach od zakończenia wojny (w Wycieczce). Bohaterowie stają się naszymi przyjaciółmi, rozumiemy, jak śmiech staje się ich metodą obrony, jak w reakcji na trudną rzeczywistość z jednej strony koncentrują się na najbliższych zadaniach, a z drugiej płyną myślami do tego, co zostało w domu. Obserwujemy absurdalne, a jednocześnie do bólu realne sytuacje, takie jak sprowadzenie do Wietnamu dziewczyny jednego z żołnierzy (Ukochana znad Song Tra Bong), doświadczamy śmierci towarzysza, za którą odpowiedzialni są wszyscy obok, a jednocześnie nie jest jej winien żaden z nich (W polu). Wierzymy w autobiograficzne relacje narratora, którego nie sposób nie utożsamiać z O’Brienem.

To, co nieśliŹródło: Czarne

I wtedy w pewnym momencie sam autor zaczyna stopniowo przekonywać nas, że autentyczność konkretnych obrazów nie ma żadnego znaczenia. Co więcej, i w to wierzymy bez trudu. Po lekturze kilkunastu opowiadań z Tego, co nieśli misterna konstrukcja zbioru pozwala zrozumieć, że ich prawdziwość leży gdzieś indziej, dużo głębiej. Kiedy narrator opowiada o Człowieku, którego zabił, być może pokazuje nam kogoś, kogo zastrzelił ktoś inny. A może nawet twarz martwego Wietnamczyka znalezionego w jednej z wsi. Prawdą jest to, że ludzie w Wietnamie ginęli, że inni ludzie widzieli ich zwłoki i byli za ich śmierć odpowiedzialni. Siła opowieści nie czyni ze wspomnień lekkiej, nieistotnej fantazji; kiedy O’Brien przyznaje, że może to, o czym pisze, wydarzyło się inaczej, nie zmienia to ciężaru gatunkowego relacji, nie odbiera poczucia autentyczności przekazywanych emocji, jednocześnie dodając im literackiego, twórczego wymiaru.

Twarze, marzenia i przedmioty składają się na fascynującą całość, w czym spora zasługa tłumacza, jak zwykle wykonującego świetną pracę Tomasza S. Gałązki. Należy podkreślić konstrukcję całego zbioru – o ile osobne opowiadania mogą być ciekawe, publikowano je zresztą pojedynczo w rozmaitych magazynach, to dopiero ułożone wspólnie przemawiają z pełną siłą. Finałowy tekst, Żywoty zmarłych, mówi kolejny raz o pamięci, o skazanych na klęskę próbach ucieczki przed losem. O śmierci, która jest częścią życia.

To, co nieśli
Tagi:  recenzja 
tim o'brien opowiadania Czarne
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane książki
Powiązane osoby

Najnowsze

1 1. Grzesznicy - 4.13/5
-

Michael B. Jordan bliski dołączenia do obsady remake'u kultowego serialu lat 80. Trwają rozmowy

2 12. Rescue - chodzi tu po prostu o Pepper Potts w zbroi Iron Mana, która miałaby w pewnym momencie ruszyć Tony'emu na pomoc
-

Czy Gwyneth Paltrow wróci do MCU? „Mogę zagrać w kolejnym filmie Marvela”

3 Rysie pazury
-

Rysie pazury: przeczytaj początek nowej powieści z serii Millennium

4 Arabella Stanton
-

Arabella Stanton o wrażeniach z grania Hermiony w serialu Harry Potter. Niesamowita obsada audiobooka

5 Szybcy i wściekli 5
-

Vin Diesel zawsze wygrywa. Nowe zdjęcie potwierdza - Szybcy i wściekli 11 powstaną

6 Rocky Balboa
-

Rocky miał umrzeć w filmie Creed! Stallone zdradza niezrealizowany pomysł

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s22e03

Chirurdzy

s24e05

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s09e03

9-1-1

s21e16

Starożytni kosmici

s16e12

SpongeBob Kanciastoporty

s16e11

SpongeBob Kanciastoporty

s2025e206

Moda na sukces

s27e05

Prawo i porządek: Sekcja specjalna
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Ninja Gaiden 4

21

paź

Gra

Ninja Gaiden 4
Wieczny pokój

21

paź

Książka

Wieczny pokój
Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach

21

paź

Książka

Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach
Gdyby nie ty

21

paź

Film

Gdyby nie ty
Wiła

22

paź

Książka

Wiła
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Eliza Taylor
Eliza Taylor

ur. 1989, kończy 36 lat

Oliver Jackson-Cohen
Oliver Jackson-Cohen

ur. 1986, kończy 39 lat

Katie McGrath
Katie McGrath

ur. 1983, kończy 42 lat

F. Murray Abraham
F. Murray Abraham

ur. 1939, kończy 86 lat

Jemima Rooper
Jemima Rooper

ur. 1981, kończy 44 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 309-313. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 729-733. Co się wydarzy?

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Ninja vs Ninja: kto wygrał program? Oto zwycięzca

8

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

9

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

10

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV