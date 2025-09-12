placeholder
Reklama
placeholder

Veritaz. Dziedzictwo krwi - recenzja książki

Data premiery w Polsce: 8 sierpnia 2025

Literatura młodzieżowa to nie tylko słodkie, naiwne romanse. To również powieści fantasy pełne intryg, pojedynków i tajemnic. W ten drugi gatunek wstrzeliła się Alwyn Hamilton ze swoją najnowszą powieścią Veritaz. Dziedzictwo krwi. Czy ta historia ma szansę podbić serca czytelników?
Ocena recenzenta:
6/10
Data premiery w Polsce:
8 sierpnia 2025
Data premiery w Polsce: 8 sierpnia 2025
Reklama
placeholder
Jagoda Kicka
Jagoda Kicka
Tagi:  fantasy 
młodzieżowa recenzja Alwyn Hamilton we need YA
Veritaz. Dziedzictwo krwi We need YA
Reklama

Alwyn Hamilton urodziła się w Toronto. Zanim jej rodzice osiedlili się we Francji, dzieciństwo upływało jej na podróżach pomiędzy Europą i Kanadą. Dorastała w niewielkim mieście, więc z nudów zaczęła czytać i pisać o innych miejscach. Szczególnie upodobała sobie gatunek fantasy. Na swoim pisarskim koncie ma serię Buntowniczka z pustyni. W Polsce właśnie ukazała się jej najnowsza powieść – Veritaz. Dziedzictwo krwi.

W Walstadzie liczy się tylko jedno nazwisko – Holtzfall. Ród, który od pokoleń dzierży władzę absolutną: kontroluje pieniądze, ludzi i całą magię kraju. Ale ten misternie utkany porządek świata rozpada się w jednej chwili po brutalnym morderstwie Dziedziczki. Jej córka, Nora, pogrąża się nie tylko w żałobie, ale też staje do walki o przetrwanie. By wyłonić nową dziedziczkę, rozpoczyna się Veritaz, czyli legendarna próba, w której testowane są lojalność, magia i bezwzględność. Nora rywalizuje ze swoimi kuzynkami… Ale w grze pojawia się ktoś nowy: Lotte, nieślubna córka jednej z ciotek. Dzieciństwo spędziła ona w klasztorze, a teraz trafia w sam środek intryg i śmiertelnych ambicji. Nora pragnie poznać prawdę na temat śmierci jej matki.

Warto zaznaczyć na początku, że Veritaz to pierwszy tom, więc autorka musi nam objaśnić, jak działa świat, kim są bohaterowie, kto z kim ma jakie konflikty. Chociaż Hamilton umie stworzyć ciekawą fabułę, to w swojej najnowszej powieści przytłacza czytelnika nadmiarem informacji. Nie daje mu szansy, aby zaczął orientować się w tym świecie, a już dorzuca kolejne jego elementy. Dodatkowo narracja prowadzona jest z perspektywy czterech bohaterów. Ledwo czytelnik połapie się, kto jest kim, a już zaczynają się pojawiać postaci drugoplanowe. Każdy tu z każdym jest w jakiś sposób powiązany, każdy ma swoje tajemnice i interesy.

Veritaz. Dziedzictwo krwiŹródło: We Need YA

Seria Buntowniczka z pustyni udowodniła, że Alwyn Hamilton jest również mistrzynią w kreowaniu rozbudowanego świata, w którym rozgrywa się akcja jej powieści. Ten w Veritaz również wydaje się ciekawie funkcjonujący, ale niestety autorka w dużej mierze skupia się na tym elitarnym kręgu. Zabrakło trochę perspektywy drugiej strony. Co prawda jako bohaterów obsadza Augusta – biednego dziennikarza – oraz rycerza Theo. Ich wątki są jednak mocno związane z Dziedziczkami i próbami, więc o biedniejszej części miasta dostajemy tylko urywki. Jest jednak nadzieja, że rozwinie się to w kolejnym tomie serii.

Początek trochę się dłuży, ale później akcja nabiera rozpędu i nie ma tu chwili na oddech. Fabuła w głównej mierze opiera się na próbach – tzw. Veritaz – którym poddane są dziewczęta z rodu Holtzfalów. Niestety motyw ten wypadł w powieści dość słabo. Bohaterowie sami do końca nie wiedzieli, na czym dane próby polegają, a czytelnik miał się w tym połapać. Motyw niewykorzystany według mnie przez to, że był tak chaotycznie zaprezentowany. Jeszcze wiele tych prób wydawało się pozbawione sensu.

Dodatkowo dostajemy Norę, która wraz z Augustem prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa matki dziewczyny. Był duży potencjał na ten wątek, ale autorka do końca go nie wykorzystała. Wydaje się, że niektóre rozwiązania pojawiały się wtedy, gdy pisarce się o nich przypomniało. Musiały dopasować się do fabuły – nieważne, czy sensownie, czy nie. Przez większość czasu mamy do czynienia z rodzinnymi przepychankami, a także walką o władzę i pozycję w rodzinie.

Veritaz. Dziedzictwo krwi to z pewnością propozycja dla czytelników, którzy dopiero wchodzą w świat fantastyki. Sprawdza się jako dość lekka powieść dla młodzieży, ale jednocześnie potrafi przytłoczyć nadmiarem informacji.

Veritaz. Dziedzictwo krwi
Tagi:  fantasy 
młodzieżowa recenzja Alwyn Hamilton we need YA
Reklama
placeholder
Powiązane książki
Powiązane osoby

Najnowsze

1 The Last of Us: sezon 2, odcinek 6
-

Neil Druckmann o swoim odejściu z serialu The Last of Us. Jaki będzie jego wkład w 3. sezon?

2 Baby Groot (Strażnicy Galaktyki) – 26 cm
-

Ile James Gunn zarobił na postaci Baby Groota? Tyle, co większość artystów komiksowych

3 Wielki marsz (2025)
-

Wielki marsz - zdjęcia zza kulis. To adaptacja jednej z pierwszych książek Kinga w historii

4 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle
-
Plotka

To anime może podbić amerykański box office. Prognozy wyższe niż przewidywano

5 Turecka okładki książki Jawbone autorstwa Móniki Ojedy
-

Powieść grozy zmierza na ekran. To nie kolejna ekranizacja Kinga

6 Little Nightmares 3
-

Wkrótce będziecie mogli sprawdzić Little Nightmares 3. Kiedy zadebiutuje demo gry?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s16e01

SpongeBob Kanciastoporty

s16e02

SpongeBob Kanciastoporty

s2025e176

Moda na sukces

s08e16

Ekipa z New Jersey

s58e24

s27e28

Big Brother (US)

s21e08

Misja Moda

s42e05
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Tajemnica tajemnic

09

wrz

Książka

Tajemnica tajemnic
Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego

10

wrz

Książka

Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego
Babilon

11

wrz

Gra

Babilon
Borderlands 4

12

wrz

Gra

Borderlands 4
Zombicide. Biała śmierć

12

wrz

Gra

Zombicide. Biała śmierć
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Sydney Sweeney
Sydney Sweeney

ur. 1997, kończy 28 lat

Emmy Rossum
Emmy Rossum

ur. 1986, kończy 39 lat

Hans Zimmer
Hans Zimmer

ur. 1957, kończy 68 lat

Colin Ford
Colin Ford

ur. 1996, kończy 29 lat

Robert John Burke
Robert John Burke

ur. 1960, kończy 65 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3 Na dobre i na złe
-

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 960-962. Co wydarzy się we wrześniu?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

6

Najlepsze produkcje o ataku na World Trade Center. Te oceniono najwyżej

7

Edyta Herbuś nie tylko tańczy, ale także gra w serialach. Co o niej wiemy?

8

Nicolas Cage jako John Madden jest nie do poznania. Kiedy zadebiutuje w roli trenera?

9

Krystian Ochman reprezentował Polskę na Eurowizji. Co o nim wiemy?Co o nim wiemy?

10

Natalia Muianga ma już doświadczenie w programach telewizyjnych. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV