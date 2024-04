Wielki świat - recenzja książki

Albatros

Akcja powieści rozpoczyna się w 1948 roku, gdy poznajemy rodzinę Pelletier. Ojciec przejął produkcję mydła w Bejrucie. Jednak nie powodzi mu się w biznesie. Koniec końców ulega energicznej i ambitnej żonie, która marzy o przeprowadzce do Paryża. Łatwiej mu było podjąć tę decyzję, bo dzieci też wyleciały z gniazda, szukać swojego miejsca w świecie.

I tu przechodzimy do pierwszego mocnego punktu powieści Lemaitre'a. Akcja obejmuje aż trzy miejsca. Pisarz będzie zabierał nas na zmianę do Bejrutu, Sajgonu i Paryża. Jest to zabieg, który sprawia, że powieść jest ciekawsza, a także zapewnia czytelnikom wgląd na pewne sprawy z różnych perspektyw.

W Paryżu ląduje właśnie jeden z synów, który pragnie zostać dziennikarzem. Tymczasem jego brat, Etienne, podążając za głosem serca, udaje się do targanego wojną Wietnamu, gdyż jego sekretny ukochany wstąpił do Legii Cudzoziemskiej.

Źródło: Albatros

Wielki świat trudno zakwalifikować do jednej kategorii. Dość powiedzieć, że dostajemy historię rodzinną, która uwikłana jest w światową politykę. Nie brakuje także wątków sensacyjnych. Nic dziwnego, patrząc na literacki dorobek pisarza.

Lemaitre genialnie oddaje atmosferę wojny w Indochinach, która, delikatnie mówiąc, Francji się nie udała. Gdy czytamy o korupcji sięgającej granic absurdu i labiryncie urzędniczych papierów, na myśl od przychodzi Paragrafu 22.

Książka jest krwista, bardzo ironiczna i prawdziwa. Do Lemaitre'a trzeba się na początku przyzwyczaić, ale potem jest już tylko lepiej i od lektury nie można się oderwać.

Nie mogę doczekać się kolejnych części na rynku wydawniczym.