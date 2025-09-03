Reklama
placeholder

Wilhelm Tell - recenzja filmu

Wilhelm Tell to jeden z europejskich przedstawicieli epickich dramatów historycznych. Widać, że został zrealizowany za duże pieniądze​. Czy ta próba może zostać zaliczona do udanych?
Ocena recenzenta:
5/10
Reklama
placeholder
Michał Kujawiński
Michał Kujawiński
Tagi:  wilhelm tell 
recenzja
Wilhelm Tell foto. materiały prasowe
Reklama

Z jednej strony cieszy, że w Europie wciąż istnieje potrzeba i odwaga realizowania za ogromne pieniądze epickich widowisk historycznych. Z drugiej jednak szkoda, że nie zawsze za rozmachem idzie spójnie i ciekawie opowiedziana historia. Wilhelm Tell wydaje się mieć wszystko, co potrzeba – świetne kostiumy, dobrze dobraną obsadę i solidną realizację. Problem w tym, że jeśli nie jesteście fanami kina historycznego, w którym co kilka minut na ekranie pada patetyczne hasło „ku pokrzepieniu serc”, to istnieje ryzyko odbicia się od tak przyjętej konwencji.

Reżyser Nick Hamm sięgnął po dramat sceniczny Friedricha Schillera z 1804 roku, obsadzając Claesa Banga w roli tytułowego bohatera – zwyczajnego myśliwego, który niespodziewanie staje się twarzą rebelii przeciwko austriackiej tyranii. Historia strzału w jabłko, którą Wilhelm rozbija bełtem nad głową własnego syna, jest legendą i symbolem walki o wolność.

Od razu przyznam, że scena z jabłkiem rzeczywiście robi wrażenie – napięcie jest wyczuwalne, a sekwencja świetnie buduje portret antagonisty, Gesslera (Connor Swindells), namiestnika wyznaczonego przez króla do tłumienia buntów. Widać, że to człowiek krótkowzroczny: wzbudza strach tym, że może zmusić ojca do wycelowania kuszy we własne dziecko, ale w dłuższej perspektywie działania te prowokują jeszcze większy opór. Wilhelm Tell to w dużej mierze właśnie opowieść o tym, że wystarczy iskra i jeden odważny człowiek, aby spod jarzma tyrana mogła wyzwolić się cała społeczność. Tell nie działa jednak wyłącznie dla idei – przede wszystkim stara się chronić swoją rodzinę.

Problem w tym, że aby historia działała, widz musi uwierzyć w jego niezłomne, dobre serce, a film nie zawsze w tym pomaga. Claes Bang stara się, jak może, ale scenariusz gubi się między ukazywaniem Tella jako prostego myśliwego a kreowaniem go na niemal Robin Hooda w zielonym kubraku, walczącego z tyranią. Na szczęście jego zmęczona, naznaczona życiem twarz sprawia, że bohater zyskuje wiarygodność – to człowiek, który chciał jedynie łowić ryby i uczyć syna rzemiosła, ale historia zmusiła go do innej roli.

Kiedy film skupia się na powadze i realistycznym ukazaniu konfliktu, działa najlepiej – czuć brud, ciężar żelaza, a przemoc jest brutalna i sugestywna. Niestety kontrastuje to z wątkiem na austriackim dworze, w którym Ben Kingsley w roli króla Alberta wypada niemal karykaturalnie. Postać pozbawiona wyraźnych motywacji przypomina typowego baśniowego tyrana w wielkim zamku, który prawdopodobnie wysyła ludzi na śmierć ze względu na swoją zawiść. Ten rozdźwięk – między dramatem historycznym a epicką opowieścią o honorowych rycerzach i dążących do emancypacji damach – razi najmocniej.

Wilhelm Tell

arrow-left
Wilhelm Tell
foto. materiały prasowe
arrow-right

Mimo to film ma sporo atutów. Wizualnie zachwyca, a w rolach drugoplanowych wyróżniają się szczególnie Ellie Bamber i wcielająca się w żonę tytułowego bohatera, Golshifteh Farahani – odważne kobiety, gotowe ubrudzić sobie ręce i stanowiące dla męskich bohaterów inspirację do działania i niezłomności. To prosty zabieg fabularny, ale działa, bo aktorki są w tym wiarygodne. Jeśli zaś chodzi o prowadzenie męskich bohaterów, Hamm ewidentnie inspirował się Braveheartem, lecz efekt bliższy jest raczej nieudanym filmom Ridleya Scotta, jak choćby Robin Hooda.

Wilhelm Tell może być zatem atrakcją dla widzów głodnych namiastki filmowego eposu, gdzie niezwykle odważny człowiek nie klęknie przed nikim. I przede wszystkim zadowoleni będą widzowie, którzy przymkną oko na tandetne rozwiązania scenariuszowe – jak wtedy, gdy Tell ucieka z opresji po pojmaniu przez strażników. Jeśli tęsknicie za Gladiatorem czy Ostatnim samurajem, w których jeden człowiek stanowił wystarczający symbol do walki z opresją, to nie zmarnujecie tych dwóch godzin. W innym wypadku, pozostanie podziwianie plenerów i słuchanie nastrojowej ścieżki dźwiękowej.

Tagi:  wilhelm tell 
recenzja
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
Oglądaj TERAZ Wilhelm Tell Dramat
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Wichrowe wzgórza
-

Billboardy promujące film pojawiły się znikąd. Zaskakująca reklama i nowa wersja klasyka

2 Kulawe konie: sezon 5 - zdjęcia
-

Zwiastun 5. sezonu Kulawych koni. Zespół Jacksona Lamba bada dziwaczne wydarzenia

3 A House of Dynamite - zdjęcia
-

Zwiastun filmu Dom pełen dynamitu. Stany Zjednoczone kontra tajemniczy pocisk

4 Suits: L.A.
-

Kontynuacja W garniturach w polskim streamingu. Gdzie obejrzeć?

5 Dom pełen dynamitu
-

Ten film katastroficzny podbił serca krytyków. Netflix może mieć asa w rękawie na Oscarach

6 Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego
-

Biografia Bruce'a Willisa niebawem w księgarniach. Przeczytajcie fragment

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e169

Moda na sukces

s38e161

Zatoka serc

s20e16

America’s Got Talent

s2025e172

Anderson Cooper 360

s11e08

The Amazing Race Canada

s2025e176

The Lead with Jake Tapper

s01e88

s01e05
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Metal Eden

02

wrz

Gra

Metal Eden
Lodowy szlak: Zemsta

03

wrz

Film

Lodowy szlak: Zemsta
Hell is Us

04

wrz

Gra

Hell is Us
Cronos: The New Dawn

05

wrz

Gra

Cronos: The New Dawn
Eden

05

wrz

Film

Eden
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Maja Ostaszewska
Maja Ostaszewska

ur. 1972, kończy 53 lat

Jack Dylan Grazer
Jack Dylan Grazer

ur. 2003, kończy 22 lat

Garrett Hedlund
Garrett Hedlund

ur. 1984, kończy 41 lat

Paz de la Huerta
Paz de la Huerta

ur. 1984, kończy 41 lat

Holt McCallany
Holt McCallany

ur. 1963, kończy 62 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Głos Oli Filipek znamy od lat. Co warto o niej wiedzieć?

3
-
Spoilery

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 694-698. Co się wydarzy?

4

Top Model: jak potoczyły się losy zwycięzców poprzednich edycji?

5

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

7

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

8

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Ten zamek ‘zagrał’ Akademię Nevermore w Wednesday. Znajduje się blisko Polski

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV