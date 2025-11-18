Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Z innej gliny - recenzja książki

Data premiery w Polsce: 19 września 2025

Tomasz Duszyński w trzeciej odsłonie cyklu Małomiasteczkowy wyraźnie odchodzi od koncepcji klasycznego kryminału na rzecz opowieści sensacyjnej. I dobrze mu to wychodzi.
Ocena recenzenta:
9/10
Data premiery w Polsce:
19 września 2025
Data premiery w Polsce: 19 września 2025
Reklama
placeholder
Mariusz Wojteczek
Mariusz Wojteczek
Tagi:  recenzja 
skarpa warszawska Kryminał tomasz duszyński
Z innej gliny Skarpa Warszawska
Reklama

Nie jest to zresztą ścieżka nowa dla Duszyńskiego. W takiej konwencji napisał przecież Toksycznych (SQN), będących mieszanką powieści kryminalnej z sensacyjną. W tytule Z innej gliny otwarcie sugeruje klasyczny kryminał – mamy tajemnicze morderstwo, którego ofiarą jest policjant. A później, równolegle do toczącego się w tej sprawie śledztwa, Duszyński buduje jakby niezależną historię o gangsterach z Polski i zagranicy, o skorumpowanej policji i o iście hollywoodzkich w rozmachu napadach. Mocny akcent, jaki się tu pojawia, dotyczy przestępczości zorganizowanej tworzonej w Warszawie przez ormiańskie gangi, które realnie stają się coraz poważniejszym problemem stolicy. Duszyński umiejętnie podejmuje ten realistyczny wątek, prowadząc do wyraźnego skonfliktowania polskich grup przestępczych z napływowymi.

Oczywiście, pojawiają się tutaj znani z poprzednich części bohaterowie (Konrad Cichecki), ale gatunkowy ciężar nieco się przesuwa, przywodząc na myśl manierę zaprezentowaną przez Wojciecha Chmielarza w cyklu o Bezimiennym. I warto podkreślić, że udaje się Duszyńskiemu ten zabieg, nieco uciekający od surowego kryminału i stawiający na większy dynamizm akcji. Pojawiają się nowe postaci, stare, już znane, pakują się w nowe kłopoty, z jednoczesnymi usilnymi próbami uporania się z dotychczasowymi (Anka). Mam pewien problem z uwierzeniem w jedną z nowych postaci – Martę. Zbyt zaradna, zbyt… doświadczona w radzeniu sobie z nietuzinkową, groźną kabałą, w jaką się mimowolnie pakuje. Trochę mi to w trakcie lektury zgrzytało, ale mimo wszystko uznaję jej postać za ciekawą, dość oryginalną kreację, którą – mam nadzieję – wykorzysta Duszyński w kolejnych odsłonach cyklu. Zwłaszcza że postarał się o pewne przetasowanie bohaterów serii.

Z innej glinyŹródło: Skarpa Warszawska

Oczywiście autor nie wyeliminował zupełnie wątków kryminalnych, nie skierował całej uwagi na sztafaż sensacyjny, więc ta powieść to gratka dla miłośników konwencji. Jednakże to pewnego rodzaju przeniesienie ciężkości na nieco inną konwencję gatunkową sprawia, że Z innej gliny okazuje się najbardziej żywiołową i chyba najlepszą odsłoną cyklu. Z pewnością odświeżającą, a zarazem wskazującą na to, jak rozwija się twórca, jak poszukuje nowych ścieżek, nie spoczywając na laurach i nie idąc na łatwiznę.

Jestem miłośnikiem prozy Duszyńskiego już od bardzo dawna, od pierwszych publikacji fantastycznych (Produkt uboczny, Droga do Nawii), choć dotąd uważałem cykl kryminałów retro (Glatz oraz Fenomen z Warszawy) za jego największe literackie osiągnięcie. Najnowszą powieścią Duszyński udowodnił, że znakomicie radzi sobie również we współczesnej odsłonie literatury kryminalnej. Dla miłośników prozy w stylu Wojtka Chmielarza to wybór znakomity!

Z innej gliny
Tagi:  recenzja 
skarpa warszawska Kryminał tomasz duszyński
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane książki
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Jedyna - Karolina Wydra w serialu
-

O nowym przeboju science fiction mówią wszyscy. Darmowy prezent dla fanów serialu

2 The Odyssey
-

Odyseja - ulepszone kamery IMAX zapewnią lepszy dźwięk. Christopher Nolan: "To game changer"

3 3. K-popowe łowczynie demonów - 746 mln
-

K-popowe łowczynie demonów wracają. Oto pomysły głównych gwiazd na sequel

4 44. Wonder Woman – 183 cm (DC)
-
Plotka

Wonder Woman pojawi się w Man of Tomorrow? James Gunn dementuje plotkę o Dr. Fate

5 Frankenstein
-

Twórca Ojca chrzestnego zachwycony filmem Netflixa. Reżysera nazwał „geniuszem kina”

6 Szogun - odcinek 10
-

Szogun - Hiroyuki Sanada zapowiada więcej akcji, intryg i rodzinnych dramatów w 2. sezonie

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e223

Moda na sukces

s08e06

FBI

s28e13

The Voice

s42e291

Ridiculousness

s42e296

Ridiculousness

s42e292

Ridiculousness

s42e293

Ridiculousness

s42e294

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide

18

lis

Gra

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide
Diabelstwò

19

lis

Książka

Diabelstwò
Tornado

21

lis

Film

Tornado
Ministranci

21

lis

Film

Ministranci
Rocznica

21

lis

Film

Rocznica
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Owen Wilson
Owen Wilson

ur. 1968, kończy 57 lat

Peta Wilson
Peta Wilson

ur. 1970, kończy 55 lat

Jake Abel
Jake Abel

ur. 1987, kończy 38 lat

Allison Tolman
Allison Tolman

ur. 1981, kończy 44 lat

Damon Wayans Jr.
Damon Wayans Jr.

ur. 1982, kończy 43 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Taniec z Gwiazdami 17: finał - kto wygrał, kto odpadł?

5

Happy Meal z figurkami ze Stranger Things. Będzie dostępny w Polsce?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Absentia wraca 8 lat po premierze. Przeżyje na Netflixie swoją drugą młodość?

9

Kuchenne rewolucje: Wisła mon amour. Dalsze losy, adres, menu

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV