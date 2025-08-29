placeholder
Reklama
placeholder

Złodziej z przypadku - recenzja filmu

Reżyser takich klasyków jak Requiem dla snu, Czarny łabędź czy Zapaśnik wraca z kolejną opowieścią. Czy Darren Aronofsky dalej trzyma poziom? Sprawdzamy.
Ocena recenzenta:
7/10
Dawid Muszyński
Dawid Muszyński
Tagi:  recenzja 
Złodziej z przypadku
Złodziej z przypadku foto. materiały prasowe
Reklama

Mamy rok 1998, o czym przypominają nam górujące nad miastem wieże World Trade Center. Gdzieś tam w nowojorskiej dzielnicy East Village o czwartej nad ranem swoją zmianę kończy Hank (Austin Butler) – chłopak, który żyje w cieniu swojej przeszłości. Miał on bowiem zostać wielkim bejsbolistą, ale pewne wydarzenia przekreśliły jego marzenia. Teraz pracuje w niedużym barze i topi swoje smutki w hektolitrach alkoholu. U jego boku niestrudzenie trwa kochająca go mimo wszystkich niedoskonałości dziewczyna (Zoë Kravitz). Życie płynie im spokojnie, ale pewnego wieczora sąsiad Russ (Matt Smith) – facet wyglądający jak brytyjski punk żywcem wyjęty z lat 80. – prosi ich o opiekę nad kotem, gdy sam będzie w podróży. Ta z pozoru błaha przysługa zamienia się w ciąg wydarzeń okraszonych przemocą, krwią i śmiercią. O czym Hank przekonuje się już następnego dnia, gdy dwóch skinheadów spuszcza mu łomot. Okazuje się, że sąsiad wplątał go w sam środek mafijnej walki.

Złodziej z przypadku w reżyserii Darrena Aronofsky’ego znacznie różni się od jego poprzednich produkcji. Twórca przyzwyczaił nas do dużo cięższego kalibru. A tu dostajemy lekki kryminał z domieszką komedii, który przypomina połączenie stylu braci Safdie i Guya Ritchiego. Widać to zwłaszcza w różnorodności bohaterów, którzy pojawiają się na drodze Hanka. Każdy z nich to indywidualność, dodająca fabule nowych barw. Całość jest prowadzona w bardzo szybkim tempie, więc nie ma miejsca na dłużyzny. Co ciekawe, reżyser postanowił sięgnąć tym razem po scenariusz autorstwa Charliego Hustona, który na swoim koncie ma komiksowego Moon Knighta. Zresztą ten tekst jest scenariuszową wersją jego powieści o tym samym tytule, która jest pierwszym tomem serii. Kto wie, może to nie jest nasza ostatnia wizyta w tym zwariowanym świecie.

Produkcja z miejsca urzeka znakomitym castingiem. Austin Butler niesie na swoich barkach ten film, ale ma dobrych pomocników. Aktorzy chyba umówili się, że będą rywalizować o uwagę widza. Każda z postaci jest unikalna i wnosi coś nowego do fabuły – zmienia jej charakter i dynamikę. Nie ma znaczenia, czy są to gangsterzy w postaci chasydzkich braci granych przez Vincenta D’Onofrio i Lieva Schreibera, czy bardzo skupiona na swojej pracy policjantka grana przez Reginę King, czy też zmysłowa pracowniczka służby zdrowia w wykonaniu Zoë Kravitz. Nawet mocno przerysowany Matt Smith z ogromnym kolorowym irokezem na głowie genialnie wpasowuje się w otoczenie. Każda z tych kreacji jest oryginalna i powoduje, że jeszcze bardziej angażujemy się w opowiadaną historię. Ani na chwilę nie możemy się oderwać od ekranu. Aronofsky doskonale prowadzi aktorów. Wie, czego od nich potrzebuje i potrafi to uzyskać.

Caught Stealing

arrow-left
Caught Stealing
fot. Vanity Fair
arrow-right

Przeniesienie akcji do lat 90. nie jest przypadkowe. To poniekąd list miłosny reżysera do dni już dawno minionych – gdy ludzie spędzali ze sobą czas, rozmawiali, a nie byli pozamykani w mieszkaniach, przyklejeni do telefonów i uzależnieni od wirtualnego świata. Tu każdy się z każdym zna. I nie mówię tylko o sąsiadach mieszkających na tym samym piętrze, ale nawet o bezdomnych koczujących co noc w tym samym miejscu. Wszyscy są jakby bardziej na siebie otwarci. Choć równie nieufni jak teraz. Za uśmiechami kryje się pytanie: „Czego ty tak naprawdę ode mnie chcesz?”. Do tego dochodzi ścieżka dźwiękowa składająca się z utworów, które każdy widz, wychowujący się w tamtych czasach, doskonale kojarzy. Gdy z ekranu lecą hity Davida Bowiego czy Madonny nóżka sama zaczyna wystukiwać rytm.

Złodziej z przypadku to moim zdaniem znakomita propozycja dla osób, które w kinie szukają odpoczynku. Nowa pozycja od Aronofsky’ego nie jest oczywiście pustą rozrywką. Zostawi nas w krótkiej zadumie nad tym, czy życie faktycznie układa nam się tak, jak sobie tego życzyliśmy. Może się okazać, że to najlepsza pora, by stawić czoła demonom z przeszłości, które nas hamują. Ten film przede wszystkim jednak dostarcza niezobowiązującej zabawy. Pewnego wytchnienia, którego tak bardzo potrzebujemy po ciężkim tygodniu, a może nawet miesiącu.

 

Złodziej z przypadku
Tagi:  recenzja 
Złodziej z przypadku
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

Oceń

2025
Złodziej z przypadku
Zobacz w kinie Złodziej z przypadku Kryminał
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Apple TV+ wrzesień
-

Apple TV+ - nowości na wrzesień 2025. Kulawe konie, The Morning Show i Specjalistka

2 Małpa
-

Nadchodzi nowy film ze świata H.P. Lovecrafta? Spójrzcie tylko na ten detal

3 Al Pacino - Rytuał (2025)
-

Te filmy nie uchroniła nawet gwiazdorska obsada. Krytycy bezwzględni - same negatywne recenzje

4 Terminator 3: Bunt maszyn
-

Stworzył Obcego i mógł kontynuować Terminatora. Dlaczego tego nie zrobił?

5 Good Boy
-

Czy pies umiera w finale Good Boy? Odpowiedź na najczęściej wyszukiwane pytanie w Google

6 Wydane w 1999 roku Dino Crisis dziś jest tytułem nieco zapomnianym, a szkoda. To naprawdę udany survival-horror, za którego stworzenie odpowiada Shinji Mikami - prawdziwa legenda branży i jeden z twórców kultowej serii Resident Evil. Choć oprawa znacznie się zestarzała, to gra nadal potrafi przyprawić o szybsze bicie serca.
-
Plotka

Dino Crisis mogło powrócić. Capcom miał jednak inne plany

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e166

Moda na sukces

s12e08

Okrutni jajcarze

s08e14

Ekipa z New Jersey

s58e23

s27e22

Big Brother (US)

s21e06

Misja Moda

s2025e170

Anderson Cooper 360

s2025e173

The Lead with Jake Tapper
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Gears of War: Reloaded

26

sie

Gra

Gears of War: Reloaded
Z krwi i ognia

27

sie

Książka

Z krwi i ognia
Wyjaśniamy morderstwa

27

sie

Książka

Wyjaśniamy morderstwa
Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness

27

sie

Książka

Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness
Metal Gear Solid Δ: Snake Eater

28

sie

Gra

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Carla Gugino
Carla Gugino

ur. 1971, kończy 54 lat

Rebecca De Mornay
Rebecca De Mornay

ur. 1959, kończy 66 lat

Emily Hampshire
Emily Hampshire

ur. 1981, kończy 44 lat

Nicole Anderson
Nicole Anderson

ur. 1990, kończy 35 lat

Lea Michele
Lea Michele

ur. 1986, kończy 39 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Na sygnale: kiedy premiera nowego sezonu serialu? Już wiadomo

3
-

Głos Oli Filipek znamy od lat. Co warto o niej wiedzieć?

4

Znani aktorzy reklamowali alkohol. Jest akt oskarżenia

5

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

6

Nowe odcinki Na dobre i na złe. Kiedy premiera sezonu?

7

Taką kwotę 'zabiera się' wygranym w Milionerach. Wiedzieliście o tym podatku?

8

Natalia Janoszek w Big Brotherze. Weszła już do domu Wielkiego Brata

9

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 265-267. Co się wydarzy?

10

Wujek Angusa Clouda wspomina jego śmierć. Rodzina była bezradna

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV