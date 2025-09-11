placeholder
Reklama
placeholder

Zwycięskie przyłożenie - recenzja miniserialu

Zwycięskie przyłożenie to nowy koreański miniserial Netflixa, który powinien być samograjem. Historia „od zera do bohatera” w postaci rugbystów i zhańbionego trenera zapowiadała się obiecująco, jednak efekt pozostawia wiele do życzenia.
Ocena recenzenta:
3/10
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  recenzja 
Zwycięskie przyłożenie fot. Netflix
Reklama

Zwycięskie przyłożenie nie jest serialem dla widzów, którzy lubią Squid Game i inne wysokobudżetowe hity. To produkcja, która – jak wiele koreańskich dram (tak potocznie nazywa się ich seriale) – przypomina słabą operę mydlaną lub telenowelę w stylu Mody na sukces. W odróżnieniu od wielu produkcji Netflixa ten serial ma nadmiar charakterystycznych elementów z tego gatunku: podkręcone emocje, melodramatyczne i łzawe sceny, długie pauzy, trwające wieczność spojrzenia, dziwaczne wątki oraz twisty, których wydźwięk jest wyolbrzymiany do skrajności. To sprawia, że niektórzy widzowie odbiją się od ekranu. W wielu koreańskich serialach takie motywy wcale nie są wadą, ale w tym przypadku stanowią jeden z głównych problemów.

Problemem jest też historia. Twórcy obiecują wątek licealnej drużyny rugbistów, która mimo talentu radzi sobie fatalnie. Jej  jedyną nadzieją staje się zhańbiony zawodnik. Trenerem zostaje gwiazdor rugby, który zakończył karierę po dopingowym skandalu. To powinien być samograj, ale twórcy nie byli zainteresowani tym wątkiem. On przewija się przez cały serial, ale gdzieś na drugim planie: ckliwe i przeciągane melodramatyczne wątki przytłaczają go i nie pozwalają mu wybrzmieć. W pewnym momencie twórcy traktują rugbistów po macoszemu, kierując uwagę na problemy trenera i jego niespełnioną miłość, przez co całość traci sens. Ten wątek schodzi na dalszy plan, co wpływa na jakość.

Kuriozalne jest to, że w pewnym momencie uwaga zostaje przeniesiona na trenerkę i zawodniczki strzelectwa. Teoretycznie odcinki trwają ponad godzinę, jak to w koreańskich serialach bywa, ale widać, że twórcy nagle zmienili koncepcję i poświęcają potrzebny czas na rozwój innego wątku, przez co jego wydźwięk traci na znaczeniu. Poruszane są tematy, które w obliczu przekombinowanych pomysłów rodem z opery mydlanej stają się absurdalne i nie spełniają swoich fabularnych celów. Zbyt dużo tu ckliwości i pustego melodramatyzmu kosztem emocji i dobrego pomysłu na serial.

A najgorsze w tym jest to, że trudno komukolwiek kibicować. Główne postacie podejmują tak niedorzeczne decyzje dla podkręcenia dramaturgii, że wszystko staje się frustrujące i nieprzyjemne. Wątki trenera rugby i trenerki strzelectwa, którzy kiedyś byli parą, są cały czas w centrum, ale przesycono je motywami przekraczającymi granice rozsądku i wiarygodności. Zwłaszcza że jednym z elementów fabuły jest misterne knucie wicedyrektora szkoły i jego popleczników, by wywalić zhańbionego mężczyznę z pracy. Zrobiono to w tak nieprzemyślany sposób, że wywołuje uczucie zażenowania. Intryga musi mieć sens, a twórcy podkręcili ją do przesady. Jedynym plusem jest to, że na końcu pojawia się satysfakcja z finalizacji tych pomysłów.

Ten serial przypomina mi telenowele i opery mydlane. Nie zliczę momentów, w których powiedziałem: „Ale to głupie!”, ale jednocześnie czerpałem dziwną przyjemność z tego festiwalu absurdów. Takie produkcje wychodzą trochę poza racjonalne myślenie. Niektórzy widzowie uznają je za guilty pleasure i czerpią z nich przyjemność, choć lubią też oglądać poważne i doceniane dzieła. W jakimś stopniu Zwycięskie przyłożenie działa podobnie, ale nie mogę zaliczyć go do udanych. Nie polecam. Granica dobrego smaku zbyt często była przekraczana.

Tagi:  recenzja 
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

7,9

2025
Oglądaj TERAZ The Winning Try Komedia

Najnowsze

1 Pan i Pani Smith
-

2. sezon Pana i Pani Smith zalicza opóźnienie. Premiera stoi pod znakiem zapytania

2 Mantis
-

Koreański John Wick już niedługo na Netflixie. Zwiastun filmu Mantis

3 Fantastyczna 4: Pierwsze kroki
-

Tak mogły wyglądać moce Reeda Richardsa w Fantastycznej 4. Spadochron i elastyczne kung-fu

4 The Art of Hellboy
-

Twórca Hellboya wraca z nowym komiksem. Pojedziemy na Dziki Zachód

5 Assassin's Creed: Shadows Szpony Awaji
-

Szpony Awaji z datą premiery. Dodatek do Assassin's Creed: Shadows tuż za rogiem

6 Christy
-

Christy - to będzie przełomowa rola Sydney Sweeney? Aktorka jest nie do poznania w nowym zwiastunie

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e175

Moda na sukces

s15e16

Masterchef (US)

s11e09

Wykute w ogniu

s10e26

Wykute w ogniu

s38e168

Zatoka serc

s38e169

Zatoka serc

s38e170

Zatoka serc

s27e27

Big Brother (US)
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Tajemnica tajemnic

09

wrz

Książka

Tajemnica tajemnic
Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego

10

wrz

Książka

Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego
Babilon

11

wrz

Gra

Babilon
Borderlands 4

12

wrz

Gra

Borderlands 4
Zombicide. Biała śmierć

12

wrz

Gra

Zombicide. Biała śmierć
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Tyler Hoechlin
Tyler Hoechlin

ur. 1987, kończy 38 lat

Ewa Szykulska
Ewa Szykulska

ur. 1949, kończy 76 lat

Elizabeth Henstridge
Elizabeth Henstridge

ur. 1987, kończy 38 lat

Ludacris
Ludacris

ur. 1977, kończy 48 lat

Taraji P. Henson
Taraji P. Henson

ur. 1970, kończy 55 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Kard z serialu Akacjowa 38
-

Akacjowa 38: streszczenia odcinków 699-703. Co się wydarzy?

2
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

5

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

6

Najlepsze produkcje o ataku na World Trade Center. Te oceniono najwyżej

7

Edyta Herbuś nie tylko tańczy, ale także gra w serialach. Co o niej wiemy?

8

Krystian Ochman reprezentował Polskę na Eurowizji. Co o nim wiemy?Co o nim wiemy?

9

Nicolas Cage jako John Madden jest nie do poznania. Kiedy zadebiutuje w roli trenera?

10

Natalia Muianga ma już doświadczenie w programach telewizyjnych. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV