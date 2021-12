1986: Batman/Punisher - fanowski film. Herosi niszczą bandytów w klimacie lat 80

fot. materiały prasowe

1986: Batman/Punisher to fanowski film przeznaczony tylko dla widzów dorosłych. W nim też Batman i Punisher atakują zbirów Pingwina, a we wszystko miesza się Joker. Film ma dużo obrazowej przemocy w wykonaniu superbohaterów.

Twórcą, reżyserem i scenarzystą filmu fanowskiego jest James Campbell. Batmana gra Lee Charles, a w rolę Punishera wciela się Mark Griffin. Jokera gra Cornelius Geaney Jr, a w Pingwina wciela się Laurence R. Harvey.

1986: Batman/Punisher - fanowski film

Fanowskie wideo jest produkcji brytyjskiej. Budżet to 6000 funtów. Cała suma została zebrana w kampanii crowdfundingowej w sieci, więc inwestorami filmu są wszyscy chętnie widzowie i fani komiksowych historii.

Zobaczcie oficjalny plakat filmu, który jak sama produkcja mocno nawiązuje do stylistyki kina lat 80. Podczas oglądania dostrzeżecie wizualne i muzyczne nawiązania, które mają budować określony klimat. Wpisuje się to w trend nawiązań do lat 80., który spopularyzowała popularność hitu Stranger Things, czy fenomen fanowskiego filmu Kung Fury.

