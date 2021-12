Spider-Man: Uniwersum 2 - zwiastun sequela najlepszego filmu animowanego w historii! Co tu się dzieje?!

fot. EW.com

Sony rusza z promocją filmu Spider-Man: Uniwersum 2 (umowny tytuł roboczy), którego oryginalny tytuł miał brzmieć Spider-Man: Into the Spider-Verse 2, ale po panelu na brazylijskim Comic Conie ogłoszono zaskakujące szczegóły. Film ma nosić tytuł Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One) i... będzie to pierwsza część historii z dwóch, więc pojawia się dopisek Part One.

- Historia Milesa jest epicka. Napisaliśmy tyle materiału, ile myśleliśmy, że ta historia potrzebuje. Ku naszemu zdziwieniu zdaliśmy sobie sprawę, że wymaga ona dwóch filmów, nie jednego. Obecnie pracujemy nad obydwoma. Druga część pojawi się jakoś w 2023 roku. My pośpimy sobie dopiero w 2024 roku.

Pierwszy sequel pojawi się 7 października 2022 roku, natomiast drugi został zapowiedziany na 2023 roku. Twórcy zapowiedzieli też, że na ekranie zobaczymy więcej nowych alternatywnych wersji Spider-Mana z równoległych światów.

Twórcy zdradzili też, że przez ten czas Miles dorósł i w pełni jest świadomy, jak trudno jest być superbohaterem i mieć życie prywatne. To bardzo samotna egzystencja.

Spider-Man: Uniwersum 2 - zwiastun

W zwiastunie widzimy, że Miles przemieszcza się pomiędzy światami multiwersum i wraz z tym... zmienia się styl animacji. Twórcy potwierdzili w rozmowie z EW.com, że takie mają podejście. Każdy świat będzie wyglądać inaczej, jakby był rysowany przez innego artystę. Zobaczcie i oceńcie sami!

Spider-Man: Uniwersum 2 - zdjęcia

Spider-Man: Uniwersum 2

Miles Morales w Bez drogi do domu?

Twórcy przyznają, że widzieli już nowe aktorskie przygody Pajączka i według nich Milesa Moralesa tam nie ma. Przyznają jednak intrygująco, że... wszystkie postacie są częścią Spider-Verse w kontekście multiwersum.

Spider-Man: Uniwersum 2 - obsada

W obsadzie dubbingu są Shameik Moore (Miles Morales), Oscar Isaac (Miguel O'Hara aka Spider-Man 2099) oraz Hailee Steinfeld (Spider-Gwen). Ta trójka superbohaterów łączy siły, by stawić czoło groźnemu złoczyńcy. Na razie nie wiadomo, kim on ma być.

Phil Lord, Chris Miller, Amy Pascal, Avi Arad i Christina Steinberg są producentami. Lord i Miller napisali scenariusz z Davidem Callahamem.

Przypomnijmy, że Spider-Man Uniwersum z 2018 roku jest uznawany przez wielu widzów za jeden z najlepszych animacji w historii (choć zdecydowana większość postawi go na pierwszym miejscu!) i na pewno za najlepszą opowieść o Pajączku, jaka kiedykolwiek powstała. Innowacyjne wizualnie widowisko zostało nagrodzone Oscarem w kategorii najlepszy film animowany.