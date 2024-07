2. część 6. sezonu Cobra Kai szybciej niż zakładano. Nowa data!

fot. Netflix

Gdy Netflix rozpoczął promocję 6. sezonu Cobra Kai, ku niezadowoleniu fanów ogłoszono, że zostanie on rozbity na trzy części. Każda ma liczyć pięć odcinków. Pierwsza jest już dostępna na platformie Netflix. Druga miała zadebiutować 28 listopada 2024 roku. Ta data premiery uległa zmianie.

Kiedy 2. część 6. sezonu Cobra Kai?

W środę 17 lipca odbyła się w Los Angeles uroczysta premiera 6. sezonu Cobra Kai, na której zebrani obejrzeli dwa odcinki. Podczas tego wydarzenia twórcy i showrunnerzy serialu, Jon Hurwitz, Hayden S|chlossberg oraz Josh Heald ogłosili, że premiera 2. części została przyspieszona. Odbędzie się ona 15 listopada 2024 roku, więc szybciej o prawie dwa tygodnie.

- Usłyszeliście to dziś jako pierwsi. Wrzućcie to w Internet. 15 listopada. Tego samego dnia co walka Jake'a Paula z Mikiem Tysonem. Wieczór walk w Netflixie. Nie jest to żadne wydarzenie towarzyszące. Dwa główne eventy wieczoru!

Cobra Kai - opis fabuły 6. sezonu

Po wyeliminowaniu Cobra Kai sensei i uczniowie muszą zdecydować, czy i w jaki sposób wezmą udział w mistrzostwach świata w karate Sekai Taikai.

Cobra Kai - zdjęcia z 6. sezonu