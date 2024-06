2 dzień 43. Festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie. Co będzie się działo?

foto. materiały prasowe

Drugi dzień 43. Festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie przed nami. Jednym z ciekawszych punktów w repertuarze imprezy dzisiejszego dnia jest, naszym zdaniem, pokaz filmu Game Over w reżyserii Pawła Powolnego oraz pokaz Czy króliki mają duszę? od Huberta Czerepoka. Do tego gorąco chcemy was zachęcić do odwiedzenia wystawy Cinematographers Piotra Jaxy przed kinem Kryterium jak i na spotkanie z tym fascynującym twórcą, które będziemy mieli zaszczyt poprowadzić w Club105. By nic ważnego Wam nie umknęło przygotowaliśmy specjalny rozkład jazdy na wtorek. Zobaczcie co będzie się dziś działo na festiwalu:

KINO KRYTERIUM

9:00 KONKURS KRÓTKOMETRAŻOWYCH DEBIUTÓW FILMOWYCH BLOK III:

Rouge - reż. Sophie Horry

Strąk Feeling - reż. Anja Zalewska

Stymulanty & Empatogenny - reż. Mateusz Pacewicz

Igła - reż. Joseph Gross

O chłopcu, którego nie było - reż. Kinga Chomać-Piechota

Miłość w czasach inflacji - reż. Zuzanna Heller

11:00 KONKURS PEŁNOMETRAŻOWYCH DEBIUTÓW FABULARNYCH:

Ultima Thule - reż. Klaudiusz Chrostowski

13:00 KONKURS PEŁNOMETRAŻOWYCH DEBIUTÓW DOKUMENTALNYCH

Lili - reż. Sylwia Rosak

14:30 KONKURS KRÓTKOMETRAŻOWYCH DEBIUTÓW FILMOWYCH BLOK IV:

Zdrój - reż. Izabela Kiszczak

Honey Bunny - reż. Gracjana Piechula

As It Was - reż. Anastasiia Solonevych, Damian Kocur Dolina Wróbelków - reż. Bartosz Tryzna, Monika Stpiczyńska

Rosół z Kaczki - reż. Maria Dakszewicz

16:30 WOŚP:

Roving Woman - reż. Michał Chmielewski

18:15 ZACHODNIOPOMORSKI FUNDUSZ FILMOWY POMERANIA FILM PRZEDSTAWIA:

Ińskie Lata - reż. Katarzyna Hoffmann

20:00 KONKURS PEŁNOMETRAŻOWYCH DEBIUTÓW FABULARNYCH:

GAME OVER, reż. Paweł Powolny

CLUB105 / STREAMING:

19:15 SPOTKANIE AUTORSKIE Z PIOTREM JAXĄ I JEGO GOŚĆMI DO WYSTAWY CINEMATOGRAPHERS

SALA KINOWA KOSZALIŃSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ (PLAC POLONII 1)

10:30 KONKURS PEŁNOMETRAŻOWYCH DEBIUTÓW DOKUMENTALNYCH

Out of a comfort zone - reż. Patrycja Grabarek

12:15 KONKURS KRÓTKOMETRAŻOWYCH DEBIUTÓW FILMOWYCH BLOK V:

Wilcza góra - reż. Rozalia Jaz

Mimo - reż. Piotr Jasiński

Mama wraca - reż. Mikołaj Janik

Homo lesbomo - reż. Maria Nitek

Nos - reż. Julia Marchowska

15:30 KONKURS PEŁNOMETRAŻOWYCH DEBIUTÓW FABULARNYCH:

Czy króliki mają duszę? - reż. Hubert Czerepok

18:00 PIERWSZY RAZ ZA GRANICĄ:

Amstaff - reż. Jean-Baptiste Durand

20:00 POKAZ SPECJALNY:

1953 Walka o nadzieję - reż. Marek Jagielski