2. sezon Peacemakera z zaskakującym powrotem? Reżyser oznaczył znanego aktora

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Jednym z ważniejszych wątków osobistych w 1. sezonie Peacemakera było to, jak tytułowy bohater radził sobie z tym, że w Legion samobójców: The Suicide Squad zamordował Ricka Flaga Jr., w którego wcielał się Joel Kinnaman. Wiemy już, że w 2. sezonie pojawi się jego ojciec, którego zagra Frank Grillo, wcześniej występując w Creature Commandos.

Reżyser 2. sezonu Peacemakera zapowiada zaskakujący powrót

Peacemaker należy teraz do nowego uniwersum DCU, ale fani nie są pewni, jak zostanie to połączone. Jeden z murali z planu zdjęciowego pokazywał bohatera granego przez Johna Cenę w towarzystwie swojego ojca i innej postaci, którą fani podejrzewają o bycie zmarłym bratem protagonisty. To by jednak przeczyło wydarzeniom z 1. sezonu. Niektórzy twierdzą, że oznacza to, że 2. sezon będzie się dziać w alternatywnym uniwersum.

Teraz kolejną zagadkę do rozwiązania zaproponował jeden z reżyserów 2. sezonu, Peter Sollett, który podzielił się zdjęciem z zakończenia prac nad zdjęciami. Oznaczył przy tej okazji Joela Kinnamana. Możliwe, że to oznacza, że zobaczymy tę postać ponownie na ekranie w roli Ricka Flaga. Pytanie brzmi, czy będzie to jedynie w ramach retrospekcji, czy może ta postać powróci do żywych w ramach nowego uniwersum DC.