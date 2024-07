fot. Warner Bros.

James Gunn potwierdził dopiero, że 2. sezon Peacemakera będzie miał swoją premierę po Supermanie, co oznacza też, że akcja tego serialu również będzie się działa po wydarzeniach, które przedstawi nowa adaptacja Człowieka ze stali. Wiele osób gubi się już w tym, co jest uznawane w DCU za kanoniczne, a co nie. Sam James Gunn mówił, że 1. sezon Peacemakera nie jest kanoniczny względem DCU.

Kim jest tajemnicza postać na nowym zdjęciu z planu 2. sezonu Peacemakera?

Nowe dowody, które mogą temu świadczyć pojawiły się za sprawą zdjęcia z planu 2. sezonu popularnego serialu. Widać na nim nie tylko tytułowego antybohatera, ale też jego ojca, który zginął w finałowym odcinku 1. sezonu. Wiemy już również, że Robert Patrick, który wcielał się w problematycznego ojca Christophera Smitha powróci w 2. sezonie. Obok widoczna jest też postać, którą fani podejrzewają o bycie bratem Peacemakera. Z 1. sezonu produkcji wiemy, że protagonista go nieumyślnie zabił.

Z tego powodu wielu fanów zaczęło snuć teorie, że 2. sezon Peacemakera będzie miał miejsce w alternatywnej linii czasowej, w której do śmierci ojca i brata głównego antybohatera wcale nie doszło. Zamiast tego połączyli siły i stworzyli własną drużynę mścicieli. Może też się okazać, że jest to coś kompletnie innego. Dopiero czas pokaże, jakie James Gunn ma plany na ten zakątek uniwersum DCU.