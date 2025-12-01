Kolejne dzieło Harlana Cobena na Netflixie. Zwiastun O krok za daleko
Kolejny hitowy thriller autorstwa Harlana Cobena znajdzie swoją adaptację na Netflixie. Zobaczcie jak będzie wyglądać serial O krok za daleko.
Maszyna Netfliksa napędzana twórczością Harlana Cobena, nie zwalnia tempa. Pojawił się zwiastun O krok za daleko, najnowszego thrillera od jednego z najpopularniejszych autorów ekranizacji na świecie. To najnowszy projekt w długiej serii thrillerów Cobena dla Netfliksa, obejmującej m.in. Już mnie nie oszukasz, który był najchętniej oglądanym serialem platformy w 2024 roku. Po nim pojawiło się Tęsknię za tobą. Coben stworzył też niedawno Lazarus dla Prime Video. W przygotowaniu dla Netfliksa jest amerykańska adaptacja I Will Find You z Samem Worthingtonem.
O krok za daleko - zwiastun
O krok za daleko opowiada historię Simona, granego przez Jamesa Nesbitta, którego najstarsza córka Paige ucieka z domu — i wszystko zaczyna się rozpadać. Gdy w końcu odnajduje ją w miejskim parku, bezbronną i wyniszczoną narkotykami, ma jedyną szansę, by sprowadzić dziewczynę do domu. Okazuje się jednak, że Paige nie jest sama, a kłótnia szybko przeradza się w szokującą przemoc. Simon ponownie traci córkę, a jej poszukiwania wciągają go w niebezpieczny półświatek, odkrywając mroczne sekrety, które mogą na zawsze rozbić jego rodzinę.
W obsadzie znaleźli się również Minnie Driver, Ruth Jones oraz Alfred Enoch. W serialu grają także Lucian Msamati, Jon Pointing, Tracy-Ann Oberman, Annette Badland, Maeve Courtier-Lilley, Ellie de Lange, Adrian Greensmith, Ellie Henry, Ingrid Oliver, Finty Williams, Joe McGann i Amy Gledhill.
O krok za daleko swoją premierę będzie miało na Netflixie 1 stycznia 2026 roku.
