placeholder
Reklama
placeholder

Kolejne dzieło Harlana Cobena na Netflixie. Zwiastun O krok za daleko

Kolejny hitowy thriller autorstwa Harlana Cobena znajdzie swoją adaptację na Netflixie. Zobaczcie jak będzie wyglądać serial O krok za daleko.
placeholder
Reklama
placeholder
Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  o krok za daleko 
harlan coben netflix zwiastun
O krok za daleko Netflix
Reklama

Maszyna Netfliksa napędzana twórczością Harlana Cobena, nie zwalnia tempa. Pojawił się zwiastun O krok za daleko, najnowszego thrillera od jednego z najpopularniejszych autorów ekranizacji na świecie. To najnowszy projekt w długiej serii thrillerów Cobena dla Netfliksa, obejmującej m.in. Już mnie nie oszukasz, który był najchętniej oglądanym serialem platformy w 2024 roku. Po nim pojawiło się Tęsknię za tobą. Coben stworzył też niedawno Lazarus dla Prime Video. W przygotowaniu dla Netfliksa jest amerykańska adaptacja I Will Find You z Samem Worthingtonem.

O krok za daleko - zwiastun

O krok za daleko opowiada historię Simona, granego przez Jamesa Nesbitta, którego najstarsza córka Paige ucieka z domu — i wszystko zaczyna się rozpadać. Gdy w końcu odnajduje ją w miejskim parku, bezbronną i wyniszczoną narkotykami, ma jedyną szansę, by sprowadzić dziewczynę do domu. Okazuje się jednak, że Paige nie jest sama, a kłótnia szybko przeradza się w szokującą przemoc. Simon ponownie traci córkę, a jej poszukiwania wciągają go w niebezpieczny półświatek, odkrywając mroczne sekrety, które mogą na zawsze rozbić jego rodzinę.

W obsadzie znaleźli się również Minnie Driver, Ruth Jones oraz Alfred Enoch. W serialu grają także Lucian Msamati, Jon Pointing, Tracy-Ann Oberman, Annette Badland, Maeve Courtier-Lilley, Ellie de Lange, Adrian Greensmith, Ellie Henry, Ingrid Oliver, Finty Williams, Joe McGann i Amy Gledhill.

O krok za daleko swoją premierę będzie miało na Netflixie 1 stycznia 2026 roku.

Źródło: deadline.com

Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  o krok za daleko 
harlan coben netflix zwiastun
Reklama
placeholder
Powiązane książki

Najnowsze

1 Otwarcie salonu Baseus w Wola Park
-

Marka Baseus otworzyła swój pierwszy salon firmowy w Polsce! Gdzie i kiedy polować na akcesoria?

2 MaXXXine - kontynuacja trylogii slasherów studia A24. Mia Goth powraca w głównej roli.
-

Blade i Star Wars - co dalej z rolami Mii Goth? Aktorka komentuje projekty

3 Zabawa w pochowanego
-

Zabawa w Pochowanego 2 z pierwszymi zdjęciami. Samara Weaving wraca do roli

4 27. Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera
-

Czy Zack Snyder wróci do DC? Operator Batman v. Superman: "Nigdy nie mów nigdy"

5 25. Thunderbolts*/New Avengers
-

Nowe zdjęcia postaci z Thunderbolts*. Tych jeszcze nie widzieliście

6 Festiwal Filmów Chińskich
-

Festiwal Filmów Chińskich w czterech miastach Polski. Wielkie widowiska z rozmachem w kinach!

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s37e09

Simpsonowie

s19e09

Zaklinacze koni

s2025e230

Moda na sukces

s42e61

s10e07

s58e10

s24e10

Police Interceptors
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Marvel Cosmic Invasion

01

gru

Gra

Marvel Cosmic Invasion
Troll 2

01

gru

Film

Troll 2
Destiny 2: Renegades

02

gru

Gra

Destiny 2: Renegades
Miłość w prezencie

03

gru

Film

Miłość w prezencie
Thief VR: Legacy of Shadows

04

gru

Gra

Thief VR: Legacy of Shadows
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Zoë Kravitz
Zoë Kravitz

ur. 1988, kończy 37 lat

Stefan Kapicic
Stefan Kapicic

ur. 1978, kończy 47 lat

Nadia Hilker
Nadia Hilker

ur. 1988, kończy 37 lat

Riz Ahmed
Riz Ahmed

ur. 1982, kończy 43 lat

Woody Allen
Woody Allen

ur. 1935, kończy 90 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

The Voice of Poland: kto wygrał 16. edycję? Oto zwycięzca

2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

3
-

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

5

Stranger Things: obsada 5. sezonu. Kto gra kogo?

6

M jak miłość: streszczenie odcinków 1893-1895. Co się wydarzy?

7

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 337-342. Co się wydarzy?

9

Kuchenne rewolucje: Marklowice Górne. Przystań na Kępce - Dalsze losy, adres, menu

10

Stranger Things - o której godzinie będą premiery nowych odcinków I, II i III części 5. sezonu?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV