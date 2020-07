25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy - pełny zwiastun. Polski film oparty na faktach

fot. Robert Pałka

25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy to opowieść o młodym mężczyźnie, który niesłusznie zostaje skazany na 25 lat więzienia za gwałt i zabójstwo nastolatki. twórcy chcą podjąć próbę znalezienia odpowiedzi na nurtujące wszystkich pytania - jak mogło do tego dojść? Dlaczego niewinny człowiek spędził 18 lat w więzieni za niewinność?

W obsadzie są Piotr Trojan (jako Tomasz Komenda), Agata Kulesza, Jan Frycz, Andrzej Konopka, Magdalena Różczka i Dariusz Chojnacki. Za kamerą stoi Jan Holoubek (Rojst).

25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy - zwiastun

Zgodziłem się na ten film, bo darzę dużym zaufaniem jego twórców. Wiem, że nie zrobią niczego przeciwko mnie i że w filmie pokażą całą prawdę – od pierwszej do ostatniej minuty. Zero fałszu. Chcę, aby ludzie zobaczyli, co tak naprawdę się ze mną działo. Ku przestrodze. Bo ta historia mogła przydarzyć się każdemu, a że padło akurat na mnie, to cóż… Żyję dalej, z podniesioną głową. Jestem wolny. Czuję, jakbym urodził się po raz drugi - komentuje sam Tomasz Komenda.

25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy - premiera 18 września w polskich kinach.