28 lat później zostało nakręcone iPhonem. To nie pierwsze rewolucyjne rozwiązanie w tej serii

fot. materiały prasowe

28 Years Later to wyczekiwana kontynuacja, która wieńczy trylogię filmów z zombie w tle. Danny Boyle, reżyser pierwszej części oraz Cillian Murphy, jej gwiazda, powracają w trzeciej odsłonie. W sieci pojawiły się zaskakujące informacje, ponieważ okazuje się, że nadchodzący film został nakręcony... telefonem. Dokładnie mowa o iPhonie 15 Pro Max. Przy produkcji stosowano oczywiście dodatkowy sprzęt i specjalne obiektywy, ale całość została nakręcona właśnie tym urządzeniem. Prace zaczęły się zbyt wcześnie, aby twórcy mieli możliwość zrobienia tego najnowszą, niedawno zapowiedzianą edycją.

Nie jest to pierwszy raz w tej serii, gdy twórcy używają eksperymentalnego sprzętu do zdjęć. Przy okazji 1. części kręcono za pomocą Canon XL-1, czyli cyfrowej kamery, która na swoje czasy była rewolucyjna. Było to spowodowane nie tylko niewielkim budżetem, ale też kamera była poręczna i mała, co pozwalało na swobodne kręcenie zdjęć w opustoszałym Londynie. Wpływało to też na wiarygodność i realizm świata przedstawionego. Najwidoczniej twórcy chcą znów uzyskać ten efekt.

28 lat później - co wiadomo?

Danny Boyle reżyseruje na podstawie scenariusza Alexa Garlanda. Oznacza to, że twórcy pierwszej części, czyli 28 dni później, powracają za sterami trójki. Obaj też nie pracowali przy sequelu 28 tygodni później. Ich ostatnia współpraca to film science fiction W stronę słońca z 2007 roku.

Szczegóły fabuły nie są znane. W obsadzie sequela są Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes i gwiazda jedynki Cillian Murphy. Ten ostatni według szefa Sony, Toma Rothmana powróci w zaskakujący sposób.