365 dni 2: Ten dzień ogląda cały świat. Wyniki oglądalności Netflixa robią wrażenie

Netflix opublikował wyniki oglądalności w skali globalnej za okres od 25 kwietnia do 1 maja. Zgodnie z oczekiwaniami polskie kino króluje tam niepodzielnie, bo cały świat ogląda film 365 dni: Ten dzień. Według danych jest on w TOP 10 najpopularniejszych filmów w 93 krajach. Z uwagi na to, że to sequel wielką popularnością ponownie cieszy się pierwsza część 365 dni, która jest w TOP 10 w 73 krajach. Co ciekawe, według rottentomatoes.com obie części są w zaszczytnym gronie filmów, które mają zero procent pozytywnych recenzji. Krytycy nie zostawiają na tych filmach suchej nitki.

Netflix - 365 dni 2 na prowadzeniu

Zobaczcie, więc TOP 10 najpopularniejszych filmów anglojęzycznych w skali globalnej we wspomnianym okresie. Pamiętajmy, że nie wszystkie filmy są dostępne w polskim Netflixie.

10. Shrek - 4,5 mln godzin

Netflix - najpopularniejsze seriale tygodnia

Nie jest zaskoczeniem, że pierwsze miejsce należy do finałowego sezonu Ozarka. Poza tym jest tylko jedna nowość w zestawieniu i jest to finałowy sezon Grace i Frankie, plasujący się na miejscu siódmym.