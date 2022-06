365 dni 3 - kiedy premiera filmu w Netflixie? Jest data!

fot. youtube.com / Netflix Polska

Kiedy premiera 365 dni 3? Netflix oficjalnie ogłosił, że nastąpi to na całym świecie już 19 sierpnia 2022 roku. Szczegóły fabuły nie zostały ujawnione. Nie wiadomo, kiedy do sieci trafi opis, zdjęcia oraz zwiastun. Projekt jest oparty na trzecim tomie książkowej serii Blanki Lipińskiej o tytule Kolejne 365 dni.

365 dni 3 - obsada

Na pewno w głównych rolach powrócą Michele Morrone i Anna Maria Sieklucka. Za reżyserię podobnie jak w pierwszych dwóch częściach odpowiadają Barbara Białowąs i Tomasz Mandes. Scenariusz napisali Mojca Tirs, Blanka Lipińska, Tomasz Mandes.

Przypomnijmy, że 365 dni był fenomenem, stając się najpopularniejszym filmem 20220 roku w Netflixie w skali globalnej. Do tego film zebrał sporo nominacji do Złotych Malin, czy wyróżnień dla najgorszych z najgorszych. Był to pierwszy film, który dostąpił tego "zaszczytu" i zgarnął jedną nagrodę. 365 dni: Ten dzień także cieszył się ogromną popularnością w skali globalnej, ale tak wielkiego sukcesu nie osiągnął. Czy 3. część to zmieni?

