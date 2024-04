Nadchodzi festiwal Młodzi i Film 2024 - aż 283 tytuły zgłoszone!

fot. Młodzi i Film

W Koszalinie po raz 43. jest organizowany festiwal Młodzi i Film, czyli wyjątkowe wydarzenie dla debiutujących filmowców, którego mamy przyjemność być patronem medialnym. Już w czerwcu widzowie będą mieli okazję obejrzeć najciekawsze debiuty oraz porozmawiać z ich twórcami. Organizatorzy pokazali plakat promujący tegoroczną edycję oraz podali liczbę zgłoszonych tytułów.

43. festiwal Młodzi i Film - 283 tytuły w selekcji!

W tym roku w selekcji trzech konkursów: pełnometrażowych debiutów fabularnych, pełnometrażowych debiutów dokumentalnych oraz krótkich filmów bierze udział łącznie 283 filmy. Nad ostateczną selekcją pracuje zespół, w którego skład wchodzą krytycy filmowi: Anna Serdiukow, Krzysztof Kwiatkowski, Dagmara Romanowska i Jan Topolski.

Warto zaznaczyć, że aż 123 tytuły zostały wyreżyserowane lub współreżyserowane przez kobiety. Dyrektorka programowa festiwalu, Anna Serdiukow, zaznaczyła wzrost zainteresowania kinem dokumentalnym - zarówno krótko-, jak i pełnometrażowym.

- Obok dość tradycyjnych filmów dokumentalnych, portretujących bohatera lub sprawę, coraz mocniej zaznacza swoją obecność dokument kreacyjny czy found footage.

W przypadku fabuł produkcji również zauważalne są pewne zmiany. Z jednej strony powstaje coraz więcej hybryd gatunkowych, ale nie brakuje także esejów filmowych oraz filmów animowanych. Sporo debiutantów pracowało nad swoimi dziełami indywidualnie. Coraz młodsze filmowczynie i filmowcy decydują się na debiut festiwalowy.

- Jesteśmy dumni, że selekcja festiwalu Młodzi i Film to jest zwykle przebogate świadectwo tego, czym tak naprawdę stoi to najmłodsze kino: jaką ma kondycję, w którą stronę zmierza, jakie królują tu pomysły i idee, a z drugiej strony, i to jest chyba apel do producentów: przyjeżdżajcie do Koszalina, to właśnie z twórcami prezentującymi u nas swoje filmy, będziecie pracować za kilka lat, lub przez najbliższe kilka lat. Poznajcie ich, obejrzyjcie ich debiuty, pomyślcie nad dialogiem i wspólną, łączącą was sprawą.

fot. Młodzi i Film

Autorką plakatu jest Agata Nowicka - ilustraktorka i rysowniczka komiksowa, która tworzyła grafiki między innymi dla Wysokich Obcasów, ELLE, Vogue oraz The New York Times. Jak sama zaznaczyła, chciała stworzyć plakat w pikselowym stylu, "w opozycji do najnowszej technologii AI i super wysokiej rozdzielczości".

Filmom będą towarzyszyć dyskusje "Szczerość za szczerość", podobnie jak w poprzednich latach. Trwają również przygotowania nad innymi sekcjami, które zostaną ogłoszone w późniejszym czasie.

43. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych odbędzie się w dniach 10-15 czerwca 2024 roku.