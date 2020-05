45. FPFF w Gdyni nie odbędzie się w 2020 roku z powodu koronawirusa

Organizatorzy festiwalu w Gdyni zapowiadali kilka tygodni temu, że liczą na zorganizowanie wydarzenia we wrześniu, ale są gotowi na alternatywne scenariusze. Niedługo potem stało się jasne, że w obliczu epidemii koronawirusa, termin będzie musiał zostać znacząco opóźniony. Mówiło się o listopadzie, ale teraz mamy oficjalne ogłoszenie. 45. FPFF w Gdyni nie odbędzie się w 2020 roku.

Taką decyzję jednogłośnie podjął Komitet Organizacyjny FPFF. Dyrektor Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych Leszek Kopeć przygotuje w ciągu 30 dni zmiany w regulaminie Festiwalu. Jak podaje Polski Instytut Sztuki Filmowej:

Wszyscy członkowie Komitetu opowiedzieli się za tym, by filmy kwalifikujące się do udziału w tegorocznym festiwalu były przyjmowane do udziału w przyszłorocznej edycji wydarzenia.

45. edycja festiwalu miała się pierwotnie odbyć 14-19 września. Odbywające się od lat we wrześniu wydarzenie, miałoby jednak teraz zostać zorganizowane w 2021 roku.