47 Roninów 2 - powstanie sequel dla Netflixa. To... science fiction?

fot. materiały prasowe

47 Roninów 2 stanie się faktem. Jest to gigantyczne zaskoczenie, bo 47 Roninów, czyli superprodukcja fantasy z samurajami to jedna z największych klap w historii kina. Gigantyczny budżet, problemy zakulisowe i fatalne recenzje widzów i krytyków doprowadziły do tego, że studio musiało pogodzić się ze stratami sięgającymi około 200 mln dolarów.

Oficjalnie ogłoszono, że powstanie kontynuacja, którą wyprodukuje Universal 1440 dla Netflixa. Historia osadzona jest 300 lat w przyszłości w egzotycznym cyberpunkowym świecie. Ma być to świeże spojrzenie na temat, w którym pojawią się elementy znane z horrorów oraz kina sztuk walki związanego z samurajami i ninja.

fot. materiały prasowe

Za kamerą stanie Ron Yuan, bardzo rozpoznawalny aktor znany z wielu filmów i seriali. Jest on także kaskaderem oraz choreografem walk w kinie akcji, więc być może tutaj wykorzysta on swoje doświadczenie. Ostatnio grał w serialu Syrena, a niedługo zobaczymy go w Mulan.

Nie wiadomo, kto pojawi się w obsadzie, ale najwyraźniej jest to duchowa kontynuacja, która z niewiadomych przyczyn jest wiązana z krytykowaną jedynką.