60 minut - zwiastun filmu akcji. Niemcy pokazują Polakom, jak pokazywać MMA na ekranie

fot. Netflix

60 minut to film akcji produkcji niemieckiej, który został stworzony dla platformy streamingowej Netflix. Za kamerą stoi Oliver Kienle, któremu zależało, by mieć w obsadzie osoby mające umiejętności w sztukach walki. Wszyscy trenowali miesiącami, aby potem samemu na ekranie wykonywać wymyślne i efektowne choreografie walk. Kienle tłumaczy, że to obsada pozwoliła mu stworzyć film akcji na światowym poziomie.

60 minut - zwiastun

Polacy również mieli kilka filmów akcji o MMA na czele z Underdog, ale tam sztuki walki nigdy nie wyglądały ani efektownie, ani prawdziwie. 60 minut pokazuje, że jednak w Europie można zrobić sceny walk na wysokim i pozytywnie zaskakującym poziomie. Zobaczcie sami:

Główną rolę gra Emilio Sakraya, który od dzieciństwa trenuje różne sztuki walki. Partneruje mu aktorka i kaskaderka Marie Mouroum, która również na ekranie prezentuje swoje nietuzinkowe umiejętności. W obsadzie są także Dennis Mojen, Paul Wollin, Florian Schmidtke, Aristo Luis oraz Morik Heydo.

60 minut

60 minut - opis fabuły

Zawodnik MMA Octavio (Emilio Sakraya) ma tylko 60 minut, aby dotrzeć na urodziny córki — jeśli mu się nie uda, może na zawsze utracić prawo do opieki nad nią. Lecz gdy nie stawia się na walkę, aby zdążyć, niebezpieczni przestępcy ruszają w pościg za nim przez całe miasto.

60 minut - premiera w Netflixie już 19 stycznia 2024 roku.