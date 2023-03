65 - tematyka lepiej trafi do widza przez pandemię. Tak twierdzi Adam Driver

fot. materiały prasowe

65 opowiada o astronaucie, który rozbija się na Ziemi opanowanej przez dinozaury. Razem z nim jest młoda dziewczynka, więc tworzą oni tym samym rodzinę walczącą o przetrwanie. Innymi słowy jest to motyw, który w ostatnim czasie jest popularny w popkulturze na czele z takimi serialami jak The Last of Us oraz The Mandalorian. Według grającego główną rolę Adama Drivera ten motyw współcześnie trafia do widza lepiej niż kiedyś.

65 - Adam Driver o motywie

Według Drivera sam motyw takiej przyszywanej rodziny lepiej trafia do widza przez pandemię koronawirusa.

- COVID jest niewidzialną rzeczą, więc przez to jest to inny poziom strachu, ale jednocześnie jest to nasz wróg bez precedensu. Dokładnie tak samo to działa z bohaterami naszej historii. Oboje pochodzą z kompletnie innych społeczności, ale stawiają czoło wspólnemu wrogowi, którego wcześniej nie znali. Stracili osoby im bliskie, więc żałoba jest czymś, co ich łączy i daje im nadzieję.

Przez takie porównania aktor uważa, że 65 łatwiej będzie mogło trafić do widzów na poziomie emocjonalnym. Premiera w polskich kinach już 17 marca 2023 roku.

