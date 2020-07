8BitDo SN30 Pro for Xbox - pad stworzony do grania w chmurze xCloud

Źródło: 8BitDo

8BitDo kojarzy się przede wszystkim z producentem kontrolerów o stylistyce retro, nawiązujących swoim wyglądem do ery ośmiobitowców. Ale firma nie stroni także od bardziej nowoczesnych rozwiązań: po wyprodukowaniu padów dla Nintendo Switcha postanowiła włączyć się w rozwój branży cloud gamingu.

Nowy kontroler SN30 Pro for Xbox bazuje na korpusie wykorzystanym w padzie SN30 Pro+, ale w miejscu nintendowskich przycisków funkcyjnych znajdziemy te znane z padów do Xboxa. Producent zapewnia, że sprzęt będzie kompatybilny ze wszystkimi telefonami z Androidem, a w pełni naładowana bateria pozwoli korzystać z niego nawet przez 18 godzin bez przerwy.

Przedstawiciele 8BitDo otwarcie przyznają, że SN30 Pro for Xbox powstał z myślą o graniu w chmurze Microsoftu, a w celu uprzyjemnienia rozgrywki przystosowano go do współpracy z oprogramowaniem Ultimate Software. Dzięki temu będziemy mogli przejąć nad nim pełną władzę – ustalimy działanie poszczególnych przycisków i wyregulujemy czułość gałek analogowych oraz triggerów. Pad pozwoli także zapisać kilka profili użytkownika i przełączać się między nimi w locie, aby dostosować działanie kontrolera do poszczególnych gier.

8BitDo SN30 Pro for Xbox

Klienci otrzymają w zestawie specjalny klip mocujący, który pozwoli przypiąć do SN30 Pro for Xbox nawet największe smartfony w rozmiarze XXL. Oprócz tego w sprzedaży pojawi dodatkowy klips przystosowany do współpracy z padem do Xboxa One, kontrolerami z linii Elite oraz tymi, które trafią do konsoli Xbox Series X.

Cenę SN30 Pro for Xbox ustalono na 45 dolarów, zaś za klips do klasycznych padów zapłacimy 15 dolarów. Oba gadżety dostępne są w przedsprzedaży na platformie Amazon, a do powszechnej dystrybucji trafią 21 września.