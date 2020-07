Summer Game Fest będzie przepełniony demami z Xboxa

fot. Microsoft

Złota era wersji demonstracyjnych gier mogła już dawno przeminąć, ale w obliczu obostrzeń pandemiczny i odwołania najważniejszych wydarzeń gamingowych ta metoda promocji wraca do łask. W trakcie wirtualnych targów Summer Game Fest Microsoft odda w nasze ręce dziesiątki nowości z Xboxa One, które wkrótce doczekają się oficjalnej premiery. Będziemy mogli na własną rękę przekonać się, co sobą reprezentują.

Glenn Gregory we wpisie na blogu Microsoftu zastrzegł, że nie wszystkie wersje demonstracyjne będą reprezentowały sobą finalną produkty, gdyż część z nich nadal jest w fazie produkcyjnej. Dokładnie tak, jak tytuły wystawiane w trakcie targów E3 bądź Gamescom oraz dema udostępniane w czasach, kiedy nie mieliśmy dostępu do powszechnego, szybkiego internetu oraz serwisów społecznościowych wykorzystywanych do promowania nowości.

Nie wiadomo jeszcze, ile wersji demonstracyjnych otrzymamy do wglądu, ale Gregory szacuje, że zagramy w 75 do 100 tytułów. Wśród potwierdzonych produkcji znajdują się takie dzieła jak Cris Tales, Destroy All Humans!, Haven, Hellpoint, Skatebird, The Vale: Shadow of the Crown, Raji: An Ancient Epic oraz Welcome to Elk.

Wszyscy zainteresowani wypróbowaniem xboksowych wersji demo powinni uzbroić się w odrobinę cierpliwości. Summer Game Fest Demo Event potrwa od 21 do 27 lipca. W międzyczasie odbędzie się odrębna impreza, na której poznamy nowości na konsolę Xbox Series X.