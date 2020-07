Xbox Game Pass z solidną aktualizacją. Fallout 76 i 3 inne gry trafią do oferty w lipcu

Bethesda

Microsoft nie zwalnia tempa i ujawnia kolejną listę gier, które w najbliższym czasie trafią do oferty Xbox Game Pass. Abonenci mogą liczyć na dwie duże produkcje: bijatykę SoulCalibur VI z gościnnym występem Geralta z Rivii, oraz Fallout 76. Ten drugi tytuł zaliczył fatalny start, ale po ostatnich aktualizacjach zbiera coraz lepsze opinie. Listę nowości domyka też Cross Code oraz Out of the Park Baseball 21, czyli produkcja, która w Polsce zainteresuje raczej nielicznych.

Są jednak też i pewne gorsze wiadomości. 15 lipca cyfrową bibliotekę Xbox Game Pass opuści aż 6 gier. Będą to Blazing Chrome, Dead Rising 4, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, Timespinner, Unavowed i Undertale. Jeśli więc planowaliście skończyć którąś z tych produkcji w ramach abonamentu, to teraz macie ku temu ostatnią okazję.

Poniżej znajdziecie pełną rozpiskę na lipiec.

Nowe gry:

Out of the Park Baseball (PC) od 1 lipca 2020

SoulCalibur VI (Xbox One) – od 1 lipca 2020

CrossCode (Xbox One) – od 9 lipca 2020

Fallout 76 (Xbox One) – od 9 lipca 2020

Odchodzą z usługi: