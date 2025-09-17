placeholder
Reklama
placeholder

9-1-1 - zwiastun 9. sezonu. Zagrożenie z... kosmosu!

Twórcy serialu 9-1-1 często przedstawiają pomysły inspirowane prawdziwymi wydarzeniami, ale nieraz muszą stworzyć coś nowego i spektakularnego. Zwiastun 9. sezonu zapowiada, że tym razem będzie apokaliptycznie.
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  9-1-1 
zwiastun
9-1-1 fot. materiały prasowe
Reklama

Pierwszy zwiastun 9-1-1 zapowiada zagrożenie, z którym bohaterowie będą się zmagać w pierwszych trzech odcinkach. Jak widzimy, będzie to destrukcyjny deszcz meteorytów, więc wprowadzi to trochę apokaliptycznego klimatu i - w stylu serialu - rozmach oraz stawkę, do jakiej widzowie są przyzwyczajeni.

9-1-1 – zwiastun 9. sezonu

9-1-1 – co wiemy o nowych odcinkach?

Showrunner serialu Tim Minear ujawnił, że na początku sezonu Chimney jest dowodzącym kapitanem w remizie. Zastępuje zmarłego Bobby'ego, dopóki zwierzchnicy nie podejmą decyzji, kto ostatecznie będzie nimi dowodzić. W związku z wydarzeniami z deszczem meteorytów bohater stanie przed wielkim wyzwaniem. Niewykluczone, że jeśli dobrze sobie poradzi, dostanie tę posadę na stałe, ale twórca nie chciał tego zdradzić. Podkreślił jedynie, że będzie to dla niego ciężkie brzemię.

Twórca zapowiada, że cały sezon nie będzie o żałobie po Bobbym, ale na pewno będzie to ważne i odczuwalne, ponieważ ta postać była integralną częścią serialu od samego początku.

Premiera 9-1-1 w USA odbędzie się 9 października. Nie wiadomo jeszcze, kiedy 9. sezon trafi do Polski.

Źródło: collider.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  9-1-1 
zwiastun
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

7,6

2018
9-1-1
Oglądaj TERAZ 9-1-1 Dramat

Najnowsze

1 Miami Vice: Colin Farrell o filmie: „Nie podobało mi się to tak bardzo - uważałem, że to przerost stylu nad treścią i przyjmuję na siebie sporą część odpowiedzialności.
-

HBO Max - nowości na 16-30 września 2025. Superman, 2. sezon Twisted Metal i inne

2 Vanessa Kirby - Sue Storm aka Niewidzialna Kobieta
-

Usunięta scena z Fantastycznej 4. Zabójcza Sue Storm grozi złoczyńcy

3 The Morning Show - 4. sezon
-

Apple TV+ zamówiło 5. sezon The Morning Show

4 Pojedynek
-

Pojedynek - zwiastun. Littlefinger z Gry o tron w polskim filmie!

5 LEGO Gwiezdne Wojny: Odbuduj galatykę - Elementy przeszłości
-

Gwiezdne Wojny nie zwalniają. Świetne recenzje kontynuacji serialu LEGO

6 Tulsa King, 3. sezon - 21 września (SkyShowtime)
-

Tulsa King przedłużony na 4. sezon! Powróci scenarzysta 1. serii

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e179

Moda na sukces

s04e01

s02e01

Pokolenie V

s02e02

Pokolenie V

s02e03

Pokolenie V

s38e173

Zatoka serc

s42e08

s20e20

America’s Got Talent
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

LEGO Voyagers

15

wrz

Gra

LEGO Voyagers
Humane

15

wrz

Film

Humane
Wiara

17

wrz

Książka

Wiara
Dying Light: The Beast

18

wrz

Gra

Dying Light: The Beast
Mort

18

wrz

Książka

Mort
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Mena Massoud
Mena Massoud

ur. 1991, kończy 34 lat

Ella Purnell
Ella Purnell

ur. 1996, kończy 29 lat

Piotr Stramowski
Piotr Stramowski

ur. 1987, kończy 38 lat

Kyle Chandler
Kyle Chandler

ur. 1965, kończy 60 lat

Neill Blomkamp
Neill Blomkamp

ur. 1979, kończy 46 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3 Na dobre i na złe
-

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 960-962. Co wydarzy się we wrześniu?

4

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 278-283. Co się wydarzy?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

8

Maja Boska to Emma Pokromska - prawdziwy wiek, skąd pochodzi, gdzie już grała?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22: kto wygrał 2. odcinek? WYNIKI z 12.09

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV