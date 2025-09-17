9-1-1 - zwiastun 9. sezonu. Zagrożenie z... kosmosu!

fot. materiały prasowe

Reklama

Pierwszy zwiastun 9-1-1 zapowiada zagrożenie, z którym bohaterowie będą się zmagać w pierwszych trzech odcinkach. Jak widzimy, będzie to destrukcyjny deszcz meteorytów, więc wprowadzi to trochę apokaliptycznego klimatu i - w stylu serialu - rozmach oraz stawkę, do jakiej widzowie są przyzwyczajeni.

9-1-1 – zwiastun 9. sezonu

9-1-1 – co wiemy o nowych odcinkach?

Showrunner serialu Tim Minear ujawnił, że na początku sezonu Chimney jest dowodzącym kapitanem w remizie. Zastępuje zmarłego Bobby'ego, dopóki zwierzchnicy nie podejmą decyzji, kto ostatecznie będzie nimi dowodzić. W związku z wydarzeniami z deszczem meteorytów bohater stanie przed wielkim wyzwaniem. Niewykluczone, że jeśli dobrze sobie poradzi, dostanie tę posadę na stałe, ale twórca nie chciał tego zdradzić. Podkreślił jedynie, że będzie to dla niego ciężkie brzemię.

Twórca zapowiada, że cały sezon nie będzie o żałobie po Bobbym, ale na pewno będzie to ważne i odczuwalne, ponieważ ta postać była integralną częścią serialu od samego początku.

Premiera 9-1-1 w USA odbędzie się 9 października. Nie wiadomo jeszcze, kiedy 9. sezon trafi do Polski.