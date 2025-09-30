Reklama
Powstaje remake klasyka z lat 60. Reżyserem Gareth Evans, znamy obsadę!

Amazon MGM Studios pracuje nad nową wersją klasycznego japońskiego thrillera z lat 60. - A Colt Is My Passport. Wiemy, kto zagra główną rolę!
Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  a colt is my passport 
A Colt Is My Passport fot. materiały prasowe
A Colt Is My Passport to japoński thriller z 1967 roku. Amazon MGM Studios poinformowało, że pracuje nad jego nową wersją!

A Colt Is My Passport - co wiadomo o nowym filmie? 

Nowa wersja ma zostać fabularnie osadzona w 1978 roku w Detroit. Opowie ona historię Colta, weterana wojny w Wietnamie, który został płatnym zabójcą i jest zmuszony do ucieczki po morderstwie szefa gangu. 

Ujawniono, że w główną rolę wcieli się Ṣọpẹ́ Dìrísù. Obok niego w obsadzie znaleźli się: Tim Roth, Jack Reynor, Lucy Boynton, Victor Alli, Ewan Mitchell, Burn Gorman i Noah Taylor.

Reżyserem produkcji jest Gareth Evans (Raid), a autorem scenariusza - Chris Webb. Producentem jest Ed Talfan. Zdjęcia dobiegły już końca i odbywały się tym razem nie w Japonii, a w Great Point Studios w Cardiff oraz w innych lokacjach południowej Walii, w Wielkiej Brytanii. Produkcja była także wspierana przez walijski rząd. 

Nie ujawniono jeszcze miejsca ani daty premiery nowej wersji A Colt Is My Passport

Raid 3 powstanie? Gareth Evans daje nadzieję fanom filmu akcji

Źródło: deadline

Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  a colt is my passport 
placeholder
