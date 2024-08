A Complete Unknown ma datę premiery. Film o Bobie Dylanie będzie rywalizować z Nosferatu

fot. Searchlight Pictures

W lipcu pojawił się pierwszy zwiastun A Complete Unknown, czyli filmowej biografii Boba Dylana, w którego wcielił się Timothée Chalamet. Za kamerą stanął James Mangold, twórca Spaceru po linie, czyli produkcji poświęconej Johnny’emu Cashowi. Teraz reżyser będzie próbował powtórzyć sukces tamtego filmu swoją nową propozycją, która trafi do kin jeszcze w tym roku.

A Complete Unknown - data premiery

Searchlight Pictures wyznaczyło premierę filmu na Boże Narodzenie, czyli 25 grudnia. Nie wiadomo, czy A Complete Unknown pojawi się również w polskich kinach w okresie świątecznym.

Tego samego dnia w kinach swoją premierę będzie miał Nosferatu od Roberta Eggersa, czyli remake kultowego filmu o wampirze z 1922 roku. Tydzień wcześniej na dużym ekranie z kolei zadebiutuje Mufasa: Król Lew. Konkurencja będzie więc spora.

A Complete Unknown - opis fabuły

Historia osadzona jest w społeczności muzycznej Nowego Jorku w latach 60. Bohaterem jest 19-latek z Minnesoty imieniem Bob Dylan. Jest to historia jego wielki sukcesu i pokazania tego, co na to wpłynęło. Dowiemy się, dlaczego stał się światową sensacją z kulminacją podczas przełomowego koncertu na festiwalu Newport Folk Festival w 1965 roku.

W obsadzie poza Chalametem znaleźli się również Edward Norton, Elle Fanning, Monica Barbaro, Boyd Holbrook, Dan Fogler, Norbert Leo Butz oraz Scoot McNairy