Marvel Zombies nie miało być pierwszym spin-offem A gdyby...? Były inne plany
Showrunner animowanego serialu A gdyby...? przyznał, że były plany na inny spin-off zanim powstało Marvel Zombies. Wszystko pokrzyżowała śmierć jednego z aktorów.
A gdyby...? był pierwszym serialem animowanym od Marvel Studios, którego głównym konceptem było pokazanie multiwersum i jego zwariowanych wariantów. Tak oto otrzymaliśmy Peggy Carter jako Captain Britain czy T'Challę w roli Star-Lorda ze Strażników Galaktyki. Niebawem premiera spin-offu przeznaczonego tylko dla dorosłych, czyli Marvel Zombies. Okazuje się jednak, że wcześniej były plany na inną produkcję. Wszystko pokrzyżowała niestety śmierć jednego z aktorów.
Chodzi o Chadwicka Bosemana, który nie tylko grał aktorskiego T'Challę w Kinowym Uniwersum Marvela, ale podłożył mu również swój głos w animacji A gdyby...? Bryan Andrews, showrunner całej produkcji, w rozmowie ze Screen Rant przyznał, że były plany na stworzenie spin-offu, w którym głównym bohaterem byłby Star-Lord w wersji T'Challi.
Źródło: comicbookmovie.com
