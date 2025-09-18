Marvel Zombies nie miało być pierwszym spin-offem A gdyby...? Były inne plany

fot. Marvel Studios

A gdyby...? był pierwszym serialem animowanym od Marvel Studios, którego głównym konceptem było pokazanie multiwersum i jego zwariowanych wariantów. Tak oto otrzymaliśmy Peggy Carter jako Captain Britain czy T'Challę w roli Star-Lorda ze Strażników Galaktyki. Niebawem premiera spin-offu przeznaczonego tylko dla dorosłych, czyli Marvel Zombies. Okazuje się jednak, że wcześniej były plany na inną produkcję. Wszystko pokrzyżowała niestety śmierć jednego z aktorów.

Chodzi o Chadwicka Bosemana, który nie tylko grał aktorskiego T'Challę w Kinowym Uniwersum Marvela, ale podłożył mu również swój głos w animacji A gdyby...? Bryan Andrews, showrunner całej produkcji, w rozmowie ze Screen Rant przyznał, że były plany na stworzenie spin-offu, w którym głównym bohaterem byłby Star-Lord w wersji T'Challi.

Gdyby był z nami Chadwick, to podjęlibyśmy zupełnie inne decyzje. Gdyby był z nami Chadwick, to dostałby swój własny spin-off ze Star-Lordem na długo przed tym, jak zaczęliśmy pracować nad Marvel Zombies.

