Avengers: Doomsday to nie koniec Steve'a Rogersa w MCU. Rola Tobeya Maguire'a ujawniona

Wygląda na to, że filmy Avengers: Doomsday i Secret Wars niekoniecznie będą definitywnym końcem historii Steve'a Rogersa aka Kapitana Ameryki w MCU. W sieci pojawiły się także szczegóły roli Tobeya Maguire'a jako Spider-Mana w przyszłorocznej produkcji Marvela.
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
marvel 
avengers: doomsday MCU
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Chris Evans - Kapitan Ameryka Marvel
Niezawodny Alex Perez z serwisu The Cosmic Circus już wczoraj uraczył nas kilkoma ważnymi doniesieniami związanymi z Avengers: Doomsday. Składa się jednak tak, że scooper podzielił się również kolejnymi spekulacjami na temat przyszłorocznego filmu Marvela. Dotyczą one m.in. postaci, które na ekranie mają sportretować Chris Evans, Hayley Atwell, Tom Hiddleston czy Tobey Maguire - a na tym wcale nie koniec. 

Zacznijmy od najważniejszego: Perez twierdzi, że Avengers: Doomsday i Secret Wars wcale nie będą definitywnym zwieńczeniem wątku postaci Steve'a Rogersa aka Kapitana Ameryki w Kinowym Uniwersum Marvela. Jak przedstawia to scooper, "nie skreślajmy jeszcze Capa", nie podając żadnych szczegółów. Odniósł się za to do Hayley Atwell, która w Doomsday miałaby faktycznie sportretować Peggy Carter, ale już w Tajnych wojnach - Kapitan Carter. 

Rola Spider-Manów, Loki i aktorzy w Australii 

Dziennikarz rzuca nieco inne światło na występy ekranowych Spider-Manów, portretowanych przez Toma Hollanda i Tobeya Maguire'a. Pierwszy z nich odegra rolę "podobną do tej z Wojny bez granic" (cokolwiek miałoby to oznaczać), natomiast drugi:

Zapewni pewien wgląd w swoje uniwersum, ponieważ jego świat jest jednym z głównych zaangażowanych w nadchodzącą, ostateczną inkursję, do której dojdzie w wyniku rzucenia zaklęcia przez Doktora Strange'a. 

Istotną rolę będzie miał też Hiddleston jako Loki, ponieważ "wszystkie te stulecia zgłębiania wiedzy o fizyce teoretycznej i mechanice kwantowej przez Uroborosa muszą się do czegoś przydać". Możemy w dodatku oczekiwać pojawienia się na ekranie nieoczekiwanych duetów; jeden z nich mają utworzyć łączący siły we wspólnych scenach Red Guardian i Stwór. 

Jakby tego było mało, nastawiajcie się na znacznie więcej ogłoszeń obsadowych - ponoć są aktorzy i aktorki, którzy jeszcze nie zostali ujawnieni, a którzy już kręcili sceny w Australii. 

Doom jak Alexander Pierce, Baron Zemo i Thanos

Perez wspomniał też o motywacjach towarzyszących braciom Russo w sposobie eksponowania ekranowego Dooma:

Bracia Russo zawsze mieli jeden powtarzający się schemat w większości swoich filmów z MCU… Tym schematem było nadawanie antagonistom ważnych, zrozumiałych motywacji, które uzasadniają ich działania. Alexander Pierce w Zimowym Żołnierzu wierzył, że jeśli ludzkość nie będzie kontrolowana i nadzorowana, zapanuje chaos z powodu nadużywania wolnej woli. Dlatego właśnie wraz z HYDRĄ uruchomił Projekt Insight. Baron Zemo w Wojnie bohaterów stracił rodzinę w Sokovii podczas wydarzeń z Czasu Ultrona. Dlatego postanowił zniszczyć Avengersów od środka, skłócając ich ze sobą. Thanos postrzegał przeludnienie jako największe zagrożenie dla istnienia, więc chciał wyeliminować połowę całego życia we wszechświecie, losowo, aby przywrócić równowagę.

Z Doomem będzie podobnie. To człowiek zraniony przez inwazje, które mają miejsce w multiwersum i skazują niezliczone rzeczywistości na zagładę — i chce położyć temu kres za wszelką cenę.

Słynny komiks inspiracją dla wydarzeń z Doomsday?

W sieci pojawiły się również spekulacje, że jedną z komiksowych inspiracji dla Doomsday (poza serią Avengers vs. X-Men) będzie słynny Ród M. Tropem w tej sprawie stała się wczorajsza wypowiedź Pereza, który wspominał o Magneto, wyspie Genosha i "rodzinie królewskiej", w skład której wchodzi m.in. wariant postaci Scarlet Witch z uniwersum filmowych X-Menów. Niektóre z amerykańskich portali popkulturowych oceniają, że Doom i Magneto mogą zawrzeć sojusz, a lawina wydarzeń doprowadzi do wypowiedzenia przez Wandę ikonicznych słów: "Nigdy więcej mutantów", które w powieściach graficznych skutkowały zdziesiątkowaniem populacji istot z genem X. 

Film Avengers: Doomsday zadebiutuje w kinach 18 grudnia 2026 roku. 

Źródło: Alex Perez/The Cosmic Circus/comicbookmovie.com

Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
marvel 
avengers: doomsday MCU
