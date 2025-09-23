Kojima i Niantic zachęcą graczy do wychodzenia z domu. Zapowiedziano nową grę AR

fot. Kojima Productions

Podczas wydarzenia Beyond the Strand, które odbyło się 23 września, zaprezentowano nowe informacje o wcześniej zapowiedzianych grach: szpiegowskim Physint oraz horrorze OD. Nie zabrakło jednak także ogłoszenia zupełnie nowej, zaskakującej produkcji.

Legendarny twórca wraca do korzeni. Nowe informacje o Physint

Niezatytułowany jeszcze projekt ma być grą AR, zachęcającą graczy do wyjścia z domu. W pierwszym teaserze widzimy mężczyznę spacerującego po różnych miejscach. Tytuł powstaje we współpracy z Niantic Spatial, znanym m.in. z popularnego Pokémon GO.

Kojima nie ujawnił niemal żadnych szczegółów na temat swojego nowego dzieła, zasugerował jednak, że może ono przypominać Death Stranding.

Nie mogę jeszcze mówić o szczegółach, ale nawet wspinając się na górę będzie można znaleźć rozrywkę. Podam szalony przykład – to jak Death Stranding w prawdziwym świecie, gdzie nadal możesz łączyć się z ludźmi albo z otoczeniem w swoim mieście – wyjaśnił Kojima.