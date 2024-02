A Quiet Place: Day One - pierwszy zwiastun prequela Cichego miejsca! Inwazja, destrukcja i chaos!

fot. EW.com/Gareth Gatrell/Paramount Pictures

A Quiet Place: Day One to pierwszy spin-off i jednocześnie prequel serii Cichego miejsca zapoczątkowanej w 2018 roku. Historia rozgrywa się na Ziemi opanowanej przez tajemnicze, bezlitosne stworzenia, które reagują na każdy, nawet najmniejszy dźwięk. Tym razem poznamy duet nowych bohaterów, w których wcieli się Lupita Nyong'o oraz Joseph Quinn. Oboje będą musieli zmierzyć się z monstrami w ciągu pierwszych dni apokalipsy, gdy jeszcze nikt nie wiedział, o co dokładnie chodziło. Nie pomoże w tym fakt, że oboje znajdują się w Nowym Jorku, jednym z najgłośniejszych miast świata.

W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia z filmu reżyserowanego przez Michaela Sarnoskiego i opartego na scenariuszu Bryana Woodsa, Johna Krasinskiego i samego Sarnoskiego. Jest też zwiastun, który możecie obejrzeć poniżej!

A Quiet Place: Day One - zwiastun

A Quiet Place: Day One - zdjęcia

A Quiet Place: Day One

A Quiet Place: Day One - Lupita Nyong'o o filmie

Jedna z gwiazd produkcji wypowiedziała się na temat różnic między spin-offem a główną serią:

Ta cisza w Nowym Jorku to niemożliwa rzecz do wyobrażenia. Kiedy tam mieszkasz, to zaczynasz naturalnie blokować te wszystkie dźwięki. Po prostu zapominasz, że coś słyszysz. Zdałam sobie sprawę z tego, jak trudno byłoby przeżyć w tym konkretnym mieście w świecie, który wymaga ciszy. [...] Kiedy masz rodzinę, to jest to odgórne oczekiwanie, że będą się trzymali razem. W naszym filmie tego nie ma. Mamy dwójkę indywidualności, która zderza się ze sobą w tym ważnym dla świata momencie. W jaki sposób przetrwają razem? To, co jest bardzo ciekawe i zaskakujące, to chemia między postaciami, które spotykamy po drodze.

A Quiet Place: Day One - opis

Historia rozgrywa się w świecie znanym z poprzednich dwóch części, ale tym razem nie opowiada o rodzinie Abbottów. Bohaterką jest postać grana przez Lupitę Nyong'o, która próbuje przetrwać pierwsze chwile inwazji kosmitów, przebywając w najgłośniejszym mieście na Ziemi, czyli w Nowym Jorku. A pamiętamy, że dźwięk w związku z działaniem tych potworów jest kluczowy w tym uniwersum. Pierwszego dnia jednak nikt z ludzi o tym nie wie.