Abandoned to Metal Gear Solid 6? Tak twierdzi znany rosyjski insider

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. youtube.com

Kampania promocyjna Abandoned kręci się wokół tajemnicy. O produkcji wiemy bardzo niewiele, ale wystarczy to, by wzbudzać zainteresowanie graczy tym zmierzającym na PS5 tytułem. Wiele osób podejrzewało, że mamy tu do czynienia z kolejną odsłoną serii Silent Hill, ale pewien rosyjski insider uważa, że tak naprawdę to... Metal Gear Solid 6.

Źródłem tych rewelacji jest Anton Longvinov, który wcześniej jako pierwszy poinformował o pecetowych portach Horizon: Zero Dawn i Days Gone, jeszcze przed ich oficjalnym ujawnieniem. Można więc wierzyć, że ma on dostęp do sprawdzonych źródeł i danych.

Abandoned wygląda jak MGS6. To znaczy Konami nad tym pracuje, wiem to od dawna i widocznie ktoś postanowił naśladować marketing Kojimy - Rosjanin napisał na Twitterze.

O tym czy Longvinov ma rację przekonamy się najprawdopodobniej w sierpniu. To właśnie w przyszłym miesiącu zadebiutuje specjalna aplikacja będąca jednocześnie interaktywnym zwiastunem.

Więcej na temat Abandoned i całej otoczki, jaka stworzyła się wokół tej gry możecie dowiedzieć się z naszego tekstu.