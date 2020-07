Above Suspicion - Emilia Clarke w nowym thrillerze - zobacz zwiastun

fot. zrzut ekranu/Madman Films

Above Suspicion opowiada o agencie FBI, Marku Putmanie (Jack Huston), który wraz z niedawno poślubioną małżonką trafia do miasteczka w Appalachach w stanie Kentucky. Tam zostaje wciągnięty w nielegalny romans z zubożałą miejscową kobietą (Emilia Clarke), która staje się jego główną informatorką. Widzi w nim swoją szansę na ucieczkę, ale zamiast tego sprawa pogrożą ich oboje. Skandal wstrząsa agencją i doprowadza do procesu.

Thriller w reżyserii Phillipa Noyce'a oparty jest na książce o tym samym tytule autorstwa Joe Sharkeya. W rolach głównych występują Emilia Clarke, Jack Huston (Ben-Hur), Sophie Lowe i Johnny Knoxville.

Film trafi do dystrybucji cyfrowej, a także na DVD. Nie podano jednak daty premiery produkcji.

Above Suspicion - zobacz zwiastun