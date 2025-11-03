Zmarł człowiek, który nakręcił legendarne sceny dla Jamesa Camerona. Wszyscy doskonale je znacie

materiały prasowe

Adam Greenberg nie żyje. Był człowiekiem, którego praca przy filmach Terminator oraz Terminator 2: Dzień sądu ustaliła wizualny język pokazywania akcji w klimacie science fiction, stając się wzorem do naśladowania. Dzięki niemu wszystkie kultowe sceny w obu filmach wyglądają tak, jak je pamiętamy i cenimy. Za Terminatora 2 otrzymał nominację do Oscara, ale wpływ jego pracy na branżę filmową jest bezcenny.

Adam Greenberg - kariera

Zaczynał w latach 60. Terminatory to nie są to jedyne dwa tytuły, które znacie z kariery Greenberga. W latach 80. pracował przy tak znanych filmach jak Żelazny orzeł, La Bamba, Trzej mężczyźni i dziecko oraz Turner i Hooch. W latach 90. - obok Terminatora 2 - odpowiadał za zdjęcia do klasyków, takich jak Uwierz w ducha, Zakonnica w przebraniu, Dave, Rycerz króla Artura, Egzekutor oraz Godziny szczytu.

W latach 2000. pracował już niewiele. Można tu wymienić takie produkcje jak Na własną rękę, Śnięty Mikołaj 2, Węże w samolocie oraz dokument Footsteps in Jerusalem, który był finałowym projektem w jego długiej karierze.

Hołd Jamesa Camerona

James Cameron opublikował oświadczenie po śmierci Adama Greenberga. Wśród jego słów znalazł się następujący fragment:

- Nie mógłbym zrobić Terminatorów bez Adama. Nauczył mnie narracyjnej mocy koloru i oświetlenia. Nikt nie potrafił robić zdjęć nocnych tak jak on. Z dumą pracuję z kamerą z ręki, ale nauczyłem się tego właśnie od Adama. Był prawdziwym mistrzem. Wiemy, że miał ogromny wpływ na pokolenie filmowców i jest garstka z nas, która miała zaszczyt z nim pracować. Mogliśmy uczyć się bezpośrednio od niego. Będzie brakować jego talentu i ducha.