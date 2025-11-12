Adele zadebiutuje jako aktorka na wielkim ekranie! Sprawdź, w jakim filmie

Reklama

Adele zagra w filmie kinowym! Nagrodzona Grammy artystka pojawi się w nadchodzącym filmie Cry to Heaven w reżyserii Toma Forda.

Cry to Heaven - co wiadomo?

Film będzie adaptacją powieści Krzyk w niebiosa Anne Rice z 1982 roku. Fabuła skupia się na dwóch mężczyznach, których losy niespodziewanie splotą się ze sobą. Guido Maffeo to kastrat i wybitny śpiewak, który utracił swój głos w okresie dojrzewania, a po nieudanej próbie samobójczej został kompozytorem i nauczycielem. Na nowo odnajduje sens w życiu, kiedy pojawia się wybitny uczeń, przypominający mu samego siebie z przeszłości - wenecki szlachcic Tonio Treschi.

W obsadzie poza Adele znaleźli się: Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Ciarán Hinds, George MacKay, Mark Strong, Colin Firth, Paul Bettany, Owen Cooper, Daniel Quinn-Toye, Hunter Schafer, Josephine Thiesen, Thandiwe Newton, Theodore Pellerin, Daryl McCormack, Cassian Bilton, Hauk Hannenmann oraz Lux Pascal.

Cry to Heaven jest obecnie w fazie przedprodukcyjnej w Londynie i Rzymie, a premiera jest planowana na jesień 2026 roku.

